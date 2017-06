Moszkva tárgyalásokat szorgalmaz Katar miatt

2017. június 10. 23:48

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter aggodalmát fejezte ki szombaton katari hivatali partnerének amiatt, hogy több arab ország is megszakította kapcsolatait az Öböl menti állammal, s felszólította az érintett feleket, hogy tárgyalások útján oldják meg a kialakult válságot.

“Elvi kérdés, hogy nem avatkozunk bele más országok belügyeibe vagy kétoldalú kapcsolataiba. De nem okoz nekünk örömet, amikor megromlik a viszony a partnereink között” – mondta Lavrov katari kollégájának, Muhammad bin Abdul Rahman ász-Száni sejknek kettejük moszkvai tárgyalásain.

Több arab ország is megszakította diplomáciai kapcsolatait Katarral

Az arab világ több vezető hatalma, köztük Szaúd-Arábia, Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek, valamint Bahrein, Líbia, Jemen, Mauritánia, Mauritius és a Maldív-szigetek a hét elején jelentette be, hogy megszakítja diplomáciai kapcsolatait Katarral, azzal vádolva a katari vezetést, hogy terroristákat támogat, együttműködik Iránnal, és beleavatkozik a belügyeikbe.

Lavrov szombaton azt mondta, Moszkva készen áll arra, hogy “az érintett felek beleegyezésével és érdekében” segítsen megoldani a kialakult diplomáciai konfliktust. Egyúttal a kölcsönös tisztelet jegyében folytatandó párbeszédet szorgalmazott, hozzátéve, hogy az arab államoknak össze kell fogniuk a terrorizmus elleni harc eredményessége érdekében.

Katar elszán a helyzet párbeszéd útján történő megoldására

Muhammad sejk kifejtette, hogy Katar elszánt a helyzet párbeszéd útján történő megoldására, és véleménye szerint az ilyen tárgyalásokhoz a legmegfelelőbb keretet az Öböl menti Arab Államok Együttműködési Tanácsa (GCC) tudná biztosítani. A katari külügyminiszter előzőleg Németországban tárgyalt, hogy támogatást gyűjtsön az országa diplomáciai elszigetelésére irányuló erőfeszítésekkel szemben. E tekintetben a dohai vezetés Törökország feltétlen támogatására számíthat.

Szaúd-Arábia szombaton visszafogottan reagált Rex Tillerson amerikai külügyminiszter előző napi nyilatkozatára, amelyben a Katar körüli blokád enyhítését sürgette. Az SPA állami hírügynökség ismertette Tillerson nyilatkozatát és elismeréssel említette Katarnak címzett üzenetét, miszerint az eddiginél többet kell tennie a terroristák finanszírozásának visszaszorításáért.

Nem tett azonban említést az amerikai diplomácia vezetőjének arról a megjegyzéséről, amely szerint az Öböl menti válság és a Katar ellen elrendelt kereskedelmi blokád humanitárius problémákat okozhat az átlag katariaknak, valamint kedvezőtlen hatást gyakorolhat az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció terrorizmus elleni küzdelmére.

“Katar történelmileg mindig is a terrorizmus támogatója volt”

Szaúd-Arábia és Bahrein ezzel szemben ismételten üdvözölte Donald Trump amerikai elnöknek a katari vezetéshez intézett pénteki követelését, hogy vessen véget a terrorizmus támogatásának. Trump a Fehér Ház Rózsakertjében Klaus Iohannis román államfővel közös sajtókonferencián úgy fogalmazott, hogy Katar “történelmileg mindig is” a terrorizmus támogatója volt “nagyon magas szinten”, és szerinte eljött az idő, hogy felszólítsa az emírséget, “azonnal fejezze be a terrorizmus finanszírozását”.

Az elnök ezt követően hangsúlyozta, hogy reményei szerint elkövetkezett a “vég kezdete” a terrorizmus finanszírozásában, és ez éppen azon a rijádi csúcstalálkozón kezdődött el, amelyen a minap “barátommal, Szalmán királlyal”, vagyis a szaúdi uralkodóval és további mintegy ötven arab állam vezetőjével vett részt.

Közben szombaton Niger is bejelentette, hogy hazarendelte Katarban akkreditált nagykövetét szolidaritása jeleként azon arab országokkal, amelyek a hét elején megszakították kapcsolataikat a terrorizmus támogatásával megvádolt Katarral. Niger előtt már néhány más afrikai ország is óvatosan támogatásáról biztosította a Katar elszigetelésére irányuló próbálkozásokat. Szenegál szerdán jelentette be, hogy konzultációra visszahívja katari nagykövetét. A közép-afrikai Gabon pedig elítélte Katart “a terrorizmus elleni küzdelemben vallott kudarcért”.

hirado.hu - MTI