Muszlimellenes megmozdulások amerikai városokban

2017. június 11. 09:26

Több amerikai városban zavargásokba torkolltak szombat este a muszlimellenes megmozdulások.

"Menet a saría ellen" címmel rendeztek muszlimellenes tüntetést több mint húsz amerikai nagyvárosban, például Chicagóban, New Yorkban, Atlantában, Dallasban, Portlandben, Seattle-ben. A tüntetéseket az ACT for America nevű, muszlimellenes állásfoglalásairól ismert szervezet hirdette meg, az iszlám törvénykezés ellen.



A mintegy félmillió tagot számláló szervezet szerint a saría nem fér össze a nyugati demokráciával, így nincs helye az Egyesült Államokban sem. A szervezet szombaton közleményt adott ki, leszögezve, hogy a saría "a mi értékrendünk ellen való".



Az iszlám törvénykezés sehol nincs érvényben az Egyesült Államokban, mint ahogy egyetlen vallási törvény sem írhatja felül az állam és az egyház szétválasztását rögzítő amerikai alkotmányt. Ennek ellenére több mint 13 szövetségi államban törvényjavaslatot is benyújtottak a saría alkalmazásának megakadályozására, mert attól tartanak, hogy az iszlám törvények szélsőséges értelmezése valamilyen módon me gfertőzi az amerikai demokráciát.



Az ACT for America felhívására aktivizálódtak a különböző emberi jogi szervezetek is, amelyek ellentüntetéseket hirdettek meg. Érvelésük szerint a saría nem fenyegeti az amerikai demokráciát, a tőle való félelem alaptalan, muzulmánellenesség van mögötte.



Az ACT tüntetői "Soha saríát Amerikában" és "Nemet a muszlimokra az országunkban" feliratú táblákkal vonultak fel, de sok városban heves ellentüntetőkkel találkoztak. Ők "Én az iszlámmal vagyok" és "Együttérzek muszlim szomszédaimmal" feliratú táblákat emeltek a magasba. A két csoport sok helyütt összetűzésbe keveredett egymással. Minnesota állam fővárosában, St. Paulban a rendőrségnek kellett közbelépnie, Seattle belvárosában tucatnyi tüntetőt letartóztattak.



"Nem muszlimellenesek vagyunk, a radikális iszlám ellen tüntetünk" - mondta az NBC televíziónak nyilatkozva az egyik tüntető Seattle-ben. "Itt szívesen látjuk a muszlimokat" - skandálták az ellentüntetők a New York-i Manhattanben, ahol mintegy 300 ember tüntetett, mintegy százan a saría ellen, kétszázan pedig a muszlimok mellett.



Pennsylvania fővárosában, Harrisburgben, a muszlimellenes tüntetők barikádokat emeltek, a tüntetők és ellentüntetők csoportját lovas rendőrök oszlatták fel.

MTI