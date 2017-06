Alagutakat találtak a Gázai övezetben ENSZ-iskolák alatt

2017. június 11. 10:33

A Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezet titkos alagútjaira bukkantak az ENSZ palesztin menekülteket segélyező ügynökségének (UNWRA) két gázai iskolája alatt - írta a Háárec című izraeli újság vasárnap.

Az UNWRA közleményben ítélte el az alagutakat építő Hamászt, és bejelentette, hogy mielőbb betömi a föld alatti járatokat. A föld felszíne alatt 2-3 méterrel haladó alagutakat az iskolák közvetlen szomszédságában lévő épület bővítésekor fedezték fel néhány napja az al-Maízi nevű menekülttábor területén.



Az UNWRA tiltakozott az alagutak építése ellen, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy veszélynek teszik ki az iskolák tanulóit és dolgozóit. A szervezet bejelentette, hogy a diákok és a dolgozók addig nem mehetnek be az épületekbe, amíg nem tömik be az alagutakat.



Az ügynökség jelezte, hogy a felügyelete alá eső területen nincs felszínre vezető járata az alagútnak, nincsen kapcsolata az iskolával vagy a hozzá kapcsolódó épületekkel.



A Hamász tagadta, hogy köze lenne az iskolák alatt fellelt járatokhoz, és hangsúlyozta, hogy nagyra tartja az UNWRA munkáját.



A The Times of Israel című angol nyelvű honlap közlése szerint Dani Danon, Izrael ENSZ-nagykövete a Biztonsági Tanácshoz benyújtott levélben tiltakozott az alagutak miatt.



Danon felszólította a Biztonsági Tanácsot, hogy ítélje el a civil infrastruktúrával történt visszaélésért, és nyilvánítsa terrorszervezetnek a Hamászt.



Korábbi információk szerint a Hamász az évek során labirintussá fejlesztett betonalagút-rendszert hozott létre a Gázai övezet alatt, amelyen keresztül árut és fegyvereket csempésznek be Egyiptomból, valamint gerilla hadviselésre használnák egy esetleges, Izrael elleni háborúban. A járatok egy része Izrael területére vezet.

MTI