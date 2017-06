Nyáron is jut meleg étel a hátrányos helyzetűeknek

2017. június 11. 10:48

A nyári szünetben is igényelhetik a rászoruló gyermekek szülei az ingyenes étkeztetést - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága vasárnap az MTI-vel.

Idén is mind a négy iskolai szünetben, így a nyári szünetben is meleg ételhez juthatnak a hátrányos helyzetű családok gyermekei - írták, felidézve, hogy a kormány még 2015-ben döntött a szünidei gyermekétkeztetés kiterjesztéséről. Ennek eredményeként országszerte 208 ezer hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesülhet az iskolai szünetekben is napi egyszeri ingyenes étkezésben, ha ezt a szülei igénylik - tették hozzá.



Az önkormányzatoknak 2016. január 1-től minden iskolai szünetben gondoskodniuk kell a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetéséről, ennek költségeire a kormány idén 6,67 milliárd forintot különített el - olvasható a közleményben.



Felhívták a figyelmet arra: ahhoz, hogy már a nyári szünet elejétől élhessen a gyermek az ingyenes étkezés lehetőségével, érdemes ezekben a napokban beadni a kérelmet a helyi jegyzőhöz.



Az államtitkárság kiemelte, hogy a 2018-as költségvetés, amelyet az Országgyűlés jövő csütörtökön fogadhat el, minden eddiginél többet, 79 milliárd forintot biztosít ingyenes gyermekétkeztetésére. A kormány 2010 óta csaknem háromszorosára emelte a gyermekétkeztetésre fordított támogatást - írták.

MTI