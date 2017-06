Női vízilabda - Negyedik lett a magyar válogatott

2017. június 11. 12:40

A negyedik helyen végzett a magyar női vízilabda-válogatott a világliga sanghaji szuperdöntőjén, miután a vasárnapi bronzmérkőzésen 9-7-re kikapott Oroszország csapatától.

A magyar együttes a negyedik helyezéssel 25 ezer dollár pénzdíjat kap.



Eredmény, a 3. helyért:

Oroszország-Magyarország 9-7 (3-1, 1-2, 2-0, 3-4)



a magyar gólszerzők: Bujka 4, Antal D., Illés, Csabai 1-1



Bujka Barbara szerezte a meccs első gólját, ennek ellenére az oroszok kezdtek jobban, szinte a teljes első negyedben uralták a játékot, és a szünetben már 3-1-re vezettek. A folytatásban egyre hatékonyabban védekezett a magyar válogatott, amely Antal Dóra és Bujka révén egyenlített (3-3).



Gangl Edina jó teljesítményt nyújtott a kapuban, de mivel a támadójáték erőtlen és pontatlan volt, az oroszok ismét elhúztak (3-6).



Az utolsó negyed elején eldőlt a mérkőzés, ennek ellenére Bíró Attila együttese az utolsó pillanatig próbálkozott, de ez, valamint Bujka és Gangl jó teljesítménye csupán a kétgólos vereséghez volt elég.



A magyar együttes 2005, 2010 és 2013 után negyedik alkalommal zárt a negyedik helyen a világligában. Eddig a 2004-ben indult sorozat nyitányán szerepelt a legeredményesebben, amikor második lett.



Bronzérmet még sosem szereztek a magyarok, akik hét alkalommal nem is jutottak a selejtezőből a - hol hat-, hol nyolccsapatos - döntőbe, kétszer pedig el sem indultak a világligában.

Bíró Attila, szövetségi kapitány:



"Az utolsó két mérkőzés kivételével minden a várakozásainknak megfelelően alakult. Benne volt a pakliban, hogy a végére egy kicsit elfáradunk. Embert próbáló feladat volt ez a torna, a játékosok fejben és fizikálisan is elfáradtak. Tudtuk, hogy az oroszok mit fognak játszani, de a passzaink többször is rosszul sikerültek, ezt pedig kihasználták. Ha frissebbek lennénk, nyilván ez is másként alakult volna" - nyilatkozta az edző az M4 Sportnak.



Az Egyesült Államok megvédte címét

Az Egyesült Államok női vízilabda-válogatottja 12-6-ra legyőzte Kanadát a világliga sanghaji szuperdöntőjének vasárnapi fináléjában, ezzel megvédte címét.

A sorozat 2004-es kezdete óta csupán három alkalommal fordult elő, hogy nem az amerikai együttes nyert: 2005-ben a görögök, 2008-ban az oroszok, 2013-ban pedig a kínaiak győztek.



Eredmény, döntő:

Egyesült Államok-Kanada 12-6 (2-1, 4-3, 3-2, 3-0)

további eredmények:



az 5. helyért:

Hollandia-Kína 14-4 (4-0, 2-3, 4-0, 4-1)



a 7. helyért:

Ausztrália-Japán 10-8 (5-2, 2-3, 1-2, 2-1)



később:

döntő: Egyesült Államok-Kanada 13.30

