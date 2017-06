Együttműködne az FPÖ-vel a szociáldemokrata vezető

2017. június 11. 13:01

A szabadságpárttal való együttműködésről szorgalmaz állásfoglalást Hans Niessl, Burgenland szociáldemokrata tartományfőnöke - közölte a Kurier című osztrák lap vasárnap.

Hans Niessl úgy véli, hogy a szociáldemokrata párttagokat mielőbb, még az őszi előrehozott választást megelőzően meg kell kérdezni erről. "A választóknak tudniuk kell, hogy az SPÖ milyen álláspontot képvisel a központi témákban, és ehhez hozzátartozik a koalíciós partnerrel kapcsolatos állásfoglalás is" - mondta Niessl. Úgy vélte, hogy ha most egy párt "befékez", akkor nem kerülhet kormányzati pozícióba.



Niessl meggyőződése szerint a kisebb koalíciós pártot, az Osztrák Néppártot (ÖVP) vezető Sebastian Kurz már most megbeszéléseket folytat az ellenzéki Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ) egy lehetséges együttműködésről. "Az ÖVP és az FPÖ nem fog arra várni, hogy az SPÖ a tagjaival eredményre jusson" - mondta.



A nagyobbik kormánykoalíciós párt, az SPÖ megosztott abban, hogy miképpen viszonyuljon a szabadságpárthoz.



Michael Häupl, Bécs polgármestere a párton belül azt a vonalat képviseli, amely ellenzi a nyitást az FPÖ felé. A másik szárny a Hans Niessl burgenlandi tartományi vezető által képviselt irányt vallja. A szociáldemokrata politikus 2015 óta koalíciós kormányzásban vezeti a tartományt az FPÖ-vel. Christian Kern osztrák kancellár, az SPÖ elnöke azt ígérte, hogy a választások előtt eldönti, kötne-e koalíciós megállapodást a szabadságpárttal.



Niessl emlékeztetett arra is, hogy a 2015-ös tartományi választásokat megelőzően a helyi párttagok 88 százaléka nyitott volt az FPÖ irányába.



"Amennyiben nem kérdeztük volna meg erről a párt tagjait, úgy már néppárti és szabadságpárti vezetés lenne a tartományban" - mondta.



Wolfgang Bachmayer, az OGM közvélemény-kutató vezetője a Kurier című lapnak azt fejtegette, hogy az SPÖ sokkhatás alatt áll, mivel minden médiafigyelem Sebastian Kurzra irányul és emiatt vannak belső viták az SPÖ-ben. A szakértő szerint az SPÖ igencsak "kínosan és koordinálatlanul" kommunikálja, hogy milyen az FPÖ-höz való viszonya.



Hónapokon át az FPÖ volt a legnépszerűbb párt Ausztriában, azonban a májusban történt néppárti vezetőváltás után az ÖVP ugrott az első helyre. Az Österreich című lap vasárnapi száma által bemutatott felmérés szerint az ÖVP 34, az FPÖ 24 és az SPÖ 21 százalékos támogatottsággal bír. A kutatás szerint Sebastian Kurz, az ÖVP elnöke pedig a legnépszerűbb politikus az országban.

MTI