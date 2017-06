Nem valószínű, hogy stabil kormány alakul Koszovóban

2017. június 11. 13:09

Kevéssé valószínű, hogy stabil kormány jön létre Koszovóban a vasárnapi választások után Ördögh Tibor Balkán-szakértő szerint.

Ördögh Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa az M1 aktuális csatornán vasárnap azt mondta: ha a Hashim Thaci államfő nevével fémjelzett koalíció győz az előrehozott parlamenti választáson, radikálisabb irányba mozdulhat el Koszovó, kevésbé lesz együttműködő az Európai Unióval és Szerbiával, ha a mérsékeltek aratnak sikert, akkor maradhat az eddigi párbeszéd, de ennek kevesebb az esélye.



A szakértő szerint az arányos koszovói választási rendszer miatt egyik koalíciónak sem sikerül megszereznie a többséget eredményező 61 képviselői helyet, így a választási koalícióknak további koalíciós partnerekre lesz szükségük. Emiatt pedig nem valószínű, hogy stabil kormánya lesz az országnak.



A kormánykoalíció felbontásához ürügyként is felfogható a Montenegróval kötött határegyezmény - mondta Ördögh Tibor.



Kifejtette: a korábban Hashim Thaci államfő által vezetett Koszovói Demokrata Párt (PDK) népszerűsége csúcsán úgy érezhette, eljött az ideje annak, hogy legyőzze fő riválisát, a Koszovói Demokrata Szövetséget (LDK). Koszovóban ugyanakkor nagyon fontosak a függetlenségi szempontok, "minden négyzetmilliméter szuverenitási kérdést jelenthet", a területveszteség pedig "súlyos államépítési veszteség" lehet - mondta.



A határmegállapodást azért kifogásolták, mert általa több mint 8000 hektárnyi föld jutna a szomszédos országnak, viszont a megállapodás parlamenti becikkelyezése az egyetlen - még fennálló - feltétele annak, hogy az Európai Unió eltörölje a Koszovóval szembeni vízumkényszert.



A szakértő kitért arra is: a mérsékelt eddigi miniszterelnök, Isa Mustafa két és fél éves kormányzása idején Szerbiával és az EU-val is együttműködött az ország.



Koszovóban 1,9 millió szavazópolgár dönt a 120 tagú parlament összetételéről.

MTI - M1