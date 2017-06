Bántalmazták Drávapiski polgármesterét

2017. június 11. 16:55

Bántalmazták Drávapiski polgármesterét, a rendőrség csoportos garázdaság miatt nyomoz - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság.

A police.hu-ra feltett közlemény szerint szombaton késő délután négy férfi szóváltásba keveredett Drávapiski polgármesterével az alsószentmártoni italbolt teraszán, majd bántalmazták őt.



Drávapiski polgármestere Mali Zoltán (független).



A bántalmazással összefüggésben a rendőrök előállították Alsószentmárton polgármesterét, valamint egy 37, egy 20 és 47 éves helyi férfit.



Alsószentmárton polgármestere a független Budai László.



A Siklósi Rendőrkapitányság az ügyben csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoz.

Meglincselhették Drávapiski polgármesterét

Sokkos állapotban került kórházba Drávapiski független polgármestere, Mali Zoltán, nem kizárt, hogy még az éjjel meg kell műteni – értesült a Szabad Pécs. A Pesti Srácok is arról írt, hogy az alsószentmártoni feldühödött tömeg meglincselhette Malit, aki korábban már az önkormányzattal is összetűzésbe keveredett.

Mint a Szabad Pécs írja, Malihoz egy kocsma, egy trafik és egy Tom Market kisbolt is kötődik a főként cigányok lakta, ormánsági faluban. A lap szerint a településvezető korábban többször szóvá tette, miért engedik be a faluba a mozgóboltosokat, miközben ő az üzlete révén helyben adózik.

„Tényleg elegük van az alsószentmártoniaknak belőle” – nyilatkozta a kormányközeli Pesti Srácoknak Alsószentmárton polgármestere, Budai László. Elmondta, Mali leszedte és összegyűrte a testületi ülés meghívóját is, amelyet ő függesztett ki. Ezek után elmondása szerint összeszólalkoztak, Mali pedig kihívta a rendőrséget.

A Pesti Srácoknak nyilatkozott egy férfi is, akit Mali kitiltott mind a kocsmájából, mind a dohányboltjából. Állítása szerint Drávapiski polgármestere fizikailag is bántalmazta őt csak azért, mert a közgyűlésben ellentmondott neki. „Néhány nap múlva el akartam menni Siklósra busszal. Miközben vártam a járatra, Mali odajött és megkérdezett, hogy miért állok ott, majd lekevert egy pofont” – jelentette ki Kosztics Péter Pál. Szerinte másokat, köztük gyerekeket is felpofozott már a polgármester, ha konfliktusa volt velük. Malit azzal is meggyanúsították korábban, hogy szexuális aktusra kényszerített egy tizennégy éves lányt.

A polgármester 2006-ban vált országosan ismertté, amikor rövid időn belül több száz, jobbára állástalan romát léptetett be az SZDSZ-be, majd a párt színeiben nyert önkormányzati választást. A szabad demokraták közül aztán kilépett, 2010-ben és 2014-ben pedig függetlenként szavazták meg Drávapiski polgármesterének. Közben harcot hirdetett az ormánsági uzsorásokkal szemben is.

Malit 2012-ben egyszer már megverték a helyiek, most pedig a Pesti Srácok szerint több száz dühödt helybeli gyűlt össze a faluban, hogy megleckéztesse a vezetőt. A Szabad Pécs szerint öten rontottak Malira. A támadás miatt mentőhelikopternek kellett kiszállnia. A helyi lap úgy tudja, az alsószentmártoni polgármester is részt vett a bántalmazásban.(MNO)

MTI