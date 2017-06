Varga: erősödik a V4-ek és Közép-Ázsia együttműködése

2017. június 11. 16:59

Magyarország nemcsak nemzeti, hanem a visegrádi országok (V4) szintjénÁ is erősítené a közép-ázsiai térséggel meglévő kapcsolatokat, ezért V4-Közép-Ázsia együttműködési platform kialakítását kezdeményezi - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter magyar újságíróknak vasárnap Asztanában, kazahsztáni látogatásának utolsó napján, miután megbeszélést folyatott Kajrat Abdrakhmanov kazah külügyminiszterrel.

Varga Mihály azt mondta: a visegrádi négyek - Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország - nemcsak az Európai Unióban, hanem alkalmanként az EU-n kívüli diplomáciában is szorosan együttműködnek, Közép-Ázsiában pedig vezető szerepe van Kazahsztánnak.



Az elképzelések szerint a jó magyar-kazah együttműködést kiterjesztenék regionális szintre, a megbeszélésen a kazah külügyminiszter jelezte, hogy partnerek ebben - tette hozzá a nemzetgazdasági miniszter. Hangsúlyozva, hogy ilyen együttműködési formán keresztül az érintett országoknak több lehetőségük nyílna a gazdasági kapcsolatok erősítésére.



A nemzetgazdasági miniszter tájékoztatása szerint a kazah külügyminiszter megerősítette, hogy Kazahsztán továbbra is szoros gazdasági és üzleti együttműködést kíván folytatni Magyarországgal. A kazah-magyar mezőgazdasági befektetési alap előkészített három projektet, amelyek hamarosan megkezdődhetnek. A várakozások szerint a héten megnyitott Budapest-Asztana közvetlen légi járat segít az üzleti együttműködés erősítésében is.



A nemzetgazdasági miniszter a megbeszélésről szólva kitért arra: Magyarország és Kazahsztán is részese a kínai kezdeményezésre elindult "egy övezet-egy út" programnak, és látnak lehetőséget arra, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével Kazahsztán lehessen a kínai áruk belépési pontja, az európai kilépési pontja pedig Magyarország.

MTI