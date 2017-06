Ellenzéki provokációkra számít a moszkvai rendőrség

2017. június 11. 17:46

A moszkvai rendőrség arra számít, hogy provokációk kísérhetik a hétfőre meghirdetett ellenzéki korrupcióellenes tüntetést.

Az orosz belügyminisztérium moszkvai főparancsnokságának vasárnapi közleménye szerint nem kizárt, hogy a megmozduláson álarcos emberek megpróbálnak könnygáztámadást végrehajtani. A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy a jogsértésekre "keményen" fog reagálni, és felhívta a figyelmet arra, hogy a biztonság szavatolása egyebek között a szervezők kötelessége is.



A hatóságok Moszkvában széles körben fogják alkalmazni az arcfelismerésre alkalmas biztonsági videórendszert.



Június 12. Oroszország napja, amelynek keretében egyedül Moszkvában több mint 120 hivatalos rendezvényt tartanak majd. Erre a munkaszüneti napra hirdette meg a második országos korrupcióellenes megmozdulást Alekszej Navalnij ellenzéki politikus.



Mivel az orosz főváros hatóságai a központban nem engedélyezték a tüntetést, azt - miként a Szergej Szobjanyin polgármester városfelújítási tervei elleni tiltakozásokat - a Szaharov sugárúton fogják megtartani. Az önkormányzat megtiltotta kivetítők és hangosító berendezések használatát.



A hivatal szerint a kivetítők torlódást okozhatnak, a szervezők feltételezése szerint viszont a hatalom így akarja megakadályozni, hogy a helyszínen is bemutassák Navalnijnak a világhálóra március elején feltöltött videóját, amely súlyos, több mint 1 milliárd euró értékű korrupcióval vádolta meg Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnököt. Ennek nyomán az ellenzéki vlogger kezdeményezésére március 26-án 84 településen követelték kisebb-nagyobb rendezvényeken az ügy kivizsgálását.



Ez volt a legjelentősebb ellenzéki megmozdulás a parlamenti választásokat követő, 2011-2012-es tiltakozási hullámok óta.



A március végi, engedély nélkül megtartott, a szervezők szerint 30, a rendőrség szerint 8 ezres moszkvai tüntetés során több mint ezer embert vettek őrizetbe. Hat ember ellen vádat emeltek hivatalos személy elleni erőszak miatt, kettőjük ügyében elmarasztaló ítélet született.



A szervezők bejelentése szerint hétfőn több mint 200 orosz településen készül ellenzéki megmozdulás. Szentpéterváron akár összetűzésre is lehet számítani, mert a tüntetők nem fogadják el, hogy az önkormányzat kiutasította őket a belvárosból.



Moszkvában a Nyezaviszimaja Gazeta napilap szerint a tiltakozáshoz csatlakozik a Mihail Hodorkovszkij emigráns ellenzéki politikus alapította Nyílt Oroszország mozgalom, az úgynevezett Leválthatatlan Ezred akcióval. Ennek keretében a részvevők - a háborúban elesettekről és a veteránokról megemlékező Halhatatlan Ezred-menet mintájára - a putyini vezetés kulcsszereplőinek portréival terveznek felvonulni. Az ellenzéki pártok közül a Jabloko nem vesz részt a Navalnij kezdeményezte országos akcióban, a Parnasz tagjai pedig egyénileg jelenhetnek meg azon.



A 41 éves Navalnij, aki bejelentette, hogy indulni kíván a jövő évi elnökválasztáson, videóüzenetben szólította fel az oroszokat, köztük a fiatalokat és a diákokat - a március 26-i országos tüntetés legnépesebb csoportját -, hogy vonuljanak az utcára.



A Jurij Levada Független Elemzőközpont egy májusi felmérése szerint Navalnij mind az összlakosság, mind a biztos választók körében 2 százalékos támogatottsággal bír. A 2013-ban sikkasztás miatt elítélt politikusnak a per újratárgyalása során a múlt hónapban elutasították a fellebbezését, ami miatt elvileg elesett az elnökjelöltség lehetőségétől. Ennek ellenére, noha a választási küzdelem hivatalosan még el sem kezdődött, 65 régióban már 77 kampányközpontot sikerült létrehoznia.



Az ügy ismét az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) elé kerül, amely korábban jogsértőnek minősítette az oroszországi eljárást.



Navalnij május végén első fokon elvesztette az ellene Aliser Uszmanov milliárdos által indított rágalmazási pert. Az ellenzéki politikus híressé vált videójában, dokumentumokra hivatkozva azt állította, hogy Uszmanov, más orosz oligarchákkal együtt, jelentős adományokat juttatott egy de facto Medvegyev által felügyelt jótékonysági alapnak, a Goszszocprojektnek.

MTI