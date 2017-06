Trump elnök gyávasággal vádolja a volt FBI-igazgatót

2017. június 11. 20:37

Donald Trump amerikai elnök gyávasággal vádolta meg James Comey elbocsátott FBI-igazgatót amiatt, hogy egyik barátja segítségével kiszivárogtatta a sajtónak a beszélgetéseikről készített feljegyzéseit.

Az elnök szokása szerint Twitter-bejegyzésben kárhoztatta a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) elbocsátott igazgatóját.



Leszögezte, hogy Comey kiszivárogtatása sokkal jelentősebb, mint azt bárki is valaha gondolta volna. Majd így fogalmazott: "Teljesen törvényellenesek? Nagyon gyávák".



A volt FBI-igazgatót csütörtökön hallgatta meg a szenátus hírszerzési bizottsága. Donald Trump csütörtökön nem szólalt meg, egyáltalán nem kommentálta a történéseket, pénteken azonban már több Twitter-üzenetben is reagált. Az egyikben azt fejtegette, hogy "elégtételt" érez, mert Comey a szenátorok előtt is megerősítette, hogy a tavalyi elnökválasztásba történt orosz beavatkozás ügyében folyó vizsgálatnak nem érintettje. Egy másik bejegyzésben viszont hazugsággal vádolta a volt igazgatót.



A román államfővel pénteken tartott közös sajtóértekezletén - újságírói kérdésre válaszolva -Trump kiszivárogtatónak nevezte az elbocsátott FBI-igazgatót, és ismételten cáfolta, hogy bármikor is megpróbálta volna rábírni őt, hogy zárja le a Michael Flynn volt nemzetbiztonsági főtanácsadó orosz kapcsolatai ügyében indított vizsgálatot.



Az elnök ügyvédje, Mark Kasowitz várhatóan a hét elején nyújt be panaszt az igazságügyi minisztériumnál és a szenátus igazságügyi bizottságánál James Comey kiszivárogtatásai miatt.

MTI