Trump halasztaná nagy-britanniai állami látogatását

2017. június 11. 20:51

Vasárnapi brit sajtóértesülés szerint Donald Trump amerikai elnök egyelőre nem kíván eleget tenni a nagy-britanniai állami látogatásra szóló meghívásnak.

A meghívást Theresa May brit miniszterelnök adta át II. Erzsébet királynő nevében januári washingtoni látogatásán, alig hét nappal Trump beiktatása után, és az amerikai elnök el is fogadta az invitálást.



A nagy-britanniai állami látogatásra meghívott külföldi államfők hivatalosan az uralkodó vendégei, és a királynő valamelyik rezidenciáján, a londoni Buckingham-palotában vagy a windsori kastélyban szállásolják el őket. Az udvar évente legfeljebb egy vagy két alkalommal hív meg külföldi államfőket, és a brit diplomáciai gyakorlatban komoly megtiszteltetésnek számít egy ilyen meghívás.



A The Guardian című baloldali brit lap online kiadásán vasárnap megjelent értesülés szerint azonban Trump néhány hete felhívta Theresa Mayt, és közölte vele, hogy addig nem utazik Londonba, amíg a brit közvélemény nem támogatja nagy-britanniai látogatását.



A lap meg nem nevezett Downing Street-i forrása szerint - aki állítólag jelen volt Theresa May irodájában a telefonbeszélgetés idején - az amerikai elnök kijelentette azt is, hogy nem szeretné nagyszabású tiltakozó demonstrációk közepette lebonyolítani nagy-britanniai állami látogatását.



Számos brit társadalmi szervezet már jelezte, hogy tömegdemonstrációkat szervez Trump látogatásának idejére.



A brit kormány és a parlament hivatalos petíciós honlapján a látogatás tervének bejelentése után megjelent egy felhívás, amelynek kezdeményezői szerint Trumpot nem szabad állami látogatásra meghívni, mivel ez "kínos helyzetbe hozná" II. Erzsébet királynőt. A petíció szerint az amerikai elnököt "a nőkkel szembeni, alaposan dokumentált gyűlölete és közönséges magatartása alkalmatlanná teszi arra, hogy Őfelsége fogadhassa".



A petíciót 1,86 millióan írták alá.



A brit törvények alapján a parlamentben tárgyalási időt kell biztosítani minden olyan közérdekű petíciónak, amelyet legalább 100 ezer brit állampolgár hitelesen aláír. A londoni parlament alsóháza február 20-án tárgyalt is a kezdeményezésről, de a képviselők csak véleményt nyilváníthattak az ügyről, az állami látogatásra szóló meghívás visszavonására nem kötelezhették a kormányt. A kormány a vita után be is jelentette, hogy a meghívást nem vonják vissza, tekintettel az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok kapcsolatrendszerének fontosságára.



A Downing Street szóvivője a The Guardian értesülésére reagálva vasárnap csak annyit közölt, hogy a kormány nem kommentál "magánbeszélgetések tartalmával kapcsolatos találgatásokat", azt azonban nem cáfolta, hogy volt ilyen beszélgetés Trump és May között. A szóvivő hozzátette, hogy a meghívással kapcsolatos tervekben nincs változás.



Az amerikai elnök londoni állami látogatásának időpontját még nem jelentették be hivatalosan.

MTI