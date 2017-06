Trump elnök londoni látogatása nem marad el

2017. június 12. 08:59

A Fehér Ház határozottan cáfolta vasárnap, hogy felmerült volna Donald Trump elnök londoni látogatásának elhalasztása.

Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője cáfolta, és "hamis hírnek" minősítette, hogy Trump elnök jelezte volna Theresa May brit miniszterelnöknek látogatása elhalasztását.



Vasárnap a The Guardian című brit lap közölte, hogy Trump a személye elleni várható tiltakozások miatt egyelőre nem kíván eleget tenni a meghívásnak, amelyet még januárban adott át neki II. Erzsébet királynő nevében Theresa May kormányfő Washingtonban. A baloldali lap meg nem nevezett forrásokra hivatkozva jelentette internetes oldalán: információi szerint Trump telefonon közölte volna Mayjel, hogy amíg a brit közvélemény nem támogatja a látogatását, addig nem utazik Londonba.



Az információ nyilvánosságra kerülése után Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője azonnal Twitter-üzenetben üdvözölte a látogatás elmaradását, ám a Downing street 10, azaz a brit kormányfői hivatal leszögezte: a királynő Trump elnöknek szóló meghívása változatlanul érvényben van.



Vasárnap délután a Fehér Ház egyik szóvivője, Raj Shah már jelezte, hogy Trump elnök és May kormányfő ugyan beszélt egymással telefonon, de a vizit elnapolása szóba sem került. Vasárnap este Sean Spicer szóvivő megerősítette, hogy az elnök londoni látogatása nem marad el.

MTI