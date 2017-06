Ukrajna nagyra becsüli Magyarország segítségét

2017. június 12. 09:12

Az ukrán állampolgárok mától vízummentesen utazhatnak az Európai Unió területére. Az elmúlt években a magyar kormány volt Brüsszelben a leghangosabb szószólója keleti szomszédunk vízummentességének. Az alkalomból exkluzív interjút adott az M1-nek Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter, aki elmondta, hogy nagyra becsüli hazánk segítségét.

“A határok nem szabad, hogy elválasszanak bennünket, hanem ellenkezőleg: össze kell, hogy kössenek. Mostantól a magyarok is otthon érezhetik magukat Ukrajnában, és viszont: az ukránok otthon érezhetik magukat Magyarországon. Ez a tény hatással lesz a gazdasági kapcsolatok alakulására is.” – nyilatkozta Pavlo Klimkin, Ukrajna külügyminisztere.

A külügyminiszter elmondta, hogy az eu-s társulási szerződés is újabb lendületet adhat, de ez már az üzleti kapcsolatokat is segítheti, támogathatja. Az európai szabályok bevezetésében Magyarország is értékes támogatást nyújthat Ukrajnának.

“A távolabbi cél az Európai Uniós tagság lehet, ennek érdekében fogunk tevékenykedni a jövőben” – tette hozzá Pavlo Klimkin.

Az Oroszország elleni szankciók csak egy részét jelentik a helyzet megoldásának

A külügyminiszter a szankciós politikával kapcsolatban elmondta, hogy az Oroszország elleni szankciók csak egy részét jelentik a mára kialakult helyzet megoldásának. A szankciók akkor jelenthetnének megoldást, ha Oroszország elhagyná az ukrán területeket.

“Amennyiben ez megtörténik, akkor lehet a szankciókat csökkenteni. Ukrajna megvalósíthatja álmát, amiben magyar barátaink is a segítségünkre vannak, hogy végre az európai térség elidegeníthetetlen tagja legyen.” – jelentette ki Pavlo Klimkin.

Magyarországtól is függ Ukrajna NATO tagsága

A NATO integrációval kapcsolatos kérdésre reagálva a külügyminiszter elmondta, hogy Magyarországtól is függ Ukrajna NATO tagsága. Ukrajnának szüksége van a NATO erejére az ország védelme szempontjából. A varsói meghallgatáson abban egyeztünk meg, hogy 2020-ig ezt meg is valósítjuk – húzta alá Pavlo Klimkin.

“Remélem, hogy legközelebb Szijjártó Péterrel itt vagy Beregszászban adunk egy közös interjút az önök csatornájának. Nagyon jó érzés a magyar televíziónak nyilatkozni azon a napon, amikor megkaptuk a vízummentességet.” – zárta interjúját Pavlo Klimkin, Ukrajna külügyminisztere.

