Izrael csökkenti a Gázai övezet áramellátását

2017. június 12. 09:44

Az izraeli biztonsági kabinet elhatározta, hogy a Palesztin Hatóság kérésére harmincöt százalékkal csökkentik a Gázai övezet áramellátását - értesült a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet hétfőn.

A biztonsági kabinet vasárnap éjjeli ülésén hosszas vita után döntött a Rámalláhból érkezett palesztin kérés elfogadása mellett.



Izrael a Palesztin Hatóság számára beszedett importvámokból vonja le a Gázai övezetbe szállított áram árát, de Mahmúd Abbász palesztin elnök azt kérte Jeruzsálemtől, hogy állítsák le a gázai áramszámla kifizetését ebből a pénzből, mert a Fatah vezette Palesztin Hatóság nem akarja tovább fizetni a radikális Hamász vezette Földközi-tenger menti földsáv elektromos költségeit.



Izrael vezetői úgy döntöttek, hogy részben teljesítik Rámalláh kérését, de tovább folytatják az áramellátást havonta hatvanöt millió sékel (mintegy ötmilliárd forint) értékben.



A biztonsági megbeszélésen a katonai vezetők arra figyelmeztették a politikai irányítókat, hogy az áramszolgáltatás visszafogása, a humanitárius helyzet további romlása a nyomásgyakorlás érdekében Izrael elleni rakétatámadásokra késztetheti az övezetet uraló radikális iszlamista Hamász szervezetet, és ez újabb fegyveres konfliktushoz vezethet.



A katonai rádió hétfő délelőtti adásában megszólaló szakemberek a helyzet összetettségére, Izraelre gyakorolt további hatásaira hívták fel a figyelmet. Kiemelték, hogy a gázai áramfejlesztő turbinák leállása miatt leállhatnak a víztisztító berendezések, és a gázai szennyvíz szűrés nélkül ömlik majd a Földközi-tengerbe.



A Gáza partjaitól érkező tengeri áramlatok északra haladva megfertőzhetik az izraeli partokat is egészen Tel-Avivig, ami akár a tengeri fürdőzés tilalmához is vezethet.



A csökkentett áramellátás másik hatásaként tovább romlik a gázaiak ivóvizének minősége, és az ott keletkező esetleges járványok is átterjedhetnek Izraelre többek közt az onnan rendszeresen izraeli gyógykezelésre érkező betegek révén.



A Gázai övezetben jelenleg a lakosság naponta csak néhány órán át jut áramszolgáltatáshoz, és az újabb intézkedés várhatóan további fél órával csökkenti az ott élők áramhoz jutását.



Jelenleg elsősorban Katar segélyezi a gázai civileket, és ha ők is leállítják a pénzek átutalását az újabban rájuk nehezedő nyomás következtében, akkor tovább romolhat a humanitárius helyzet az övezetben.



Ez könnyen újabb fegyveres konfliktushoz vezethet Izraellel. A sarokba szorított Hamász 2007-es hatalomra kerülése óta mindig a szomszédos izraeli területek elleni rakétatámadásokkal reagált a válsághelyzetekre, ami újra és újra háborúhoz vezetett.

MTI