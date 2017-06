Nógrádi: Erre még nem volt példa

2017. június 12. 10:34

Európa két vezetője, Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke és Angela Merkel német kancellár Donald Trump amerikai elnök európai látogatása után nyilvánvalóvá tette, hogy Európának garantálnia kell saját biztonságát.

Megfordult a közhangulat Németországban, erre még nem volt példa: a németek mindössze 21 százaléka tartja Amerikát megbízható partnernek, miközben Kínát 36, Franciaországot pedig 94 százalék; az USA-nál csak a törökök szerepeltek rosszabbul a felmérésben – mondta Nógrádi György a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

De hogyan tovább?

A közös európai hadsereggel kapcsolatban kifejtette: a NATO 29 tagállama, Montenegróval és az EU 27+1 állama, Nagy-Britanniával alapvetően máshogy látja a biztonságot. Juncker egyik cikkében jól leírta a helyzetet, de a „hogyan továbbra” nem adott választ – állapította meg a biztonságpolitikai szakértő.

Mint kifejtette: az európai hadipar ma nemzeti, Európában sokkal többféle fegyverfajta van, mint Amerikában. Korábban is voltak együttműködések a fegyvergyártó vállalatok között, ám az egységes európai hadipar létrehozása utópiának számít – emelte ki a szakértő.

Túl drága lenne

Úgy vélte, Merkel és Juncker szándékai szerint most jött el az a pillanat Európában, amikor létre kell hozni az önálló európai védelmet. Ez azonban belátható időn belül lehetetlen, még akkor is, ha Trumppal szemben most van elégedetlenség – mondta.

Emlékeztetett: az USA nélkül Európának nincs például atomvédelme és műholdas hírszerző rendszere – ennek kiépítése pedig olyan „horribilis pénzbe” kerülne, amit Európa nem vállalna fel. Ebben az esetben ugyanis az egyes országoknak a védelmi kiadásaikat „kőkeményen” fel kellene vinniük a GDP 4-6 százalékára, ami az életszínvonal rovására menne – tette egyértelművé Nógrádi György.

