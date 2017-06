Az M5S minden városban vereséget szenvedett

2017. június 12. 12:15

Civil listákkal szorították vissza az Öt Csillag Mozgalmat az olasz helyhatósági választásokonA

A Silvio Berlusconi vezette jobbközép és a Matteo Renzi vezette balközép pártjainak jelöltjei mérkőzhetnek meg a június 25-i második fordulóban a vasárnapi olaszországi időközi helyhatósági választások szinte teljes eredménye szerint, amely az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom (M5S) jelentős visszaesését mutatja - írta az olasz sajtó, amelynek értékelése szerint a jobb- és balközép pártok "civil listákat" állítva az M5S-sel szemben, saját előnyükre használták ki a választók pártok iránti bizalomvesztését.

A Corriere della Sera című olasz napilap szerint az M5S minden városban vereséget szenvedett. A La Repubblica a Beppe Grillo alapította M5S "omladozásáról" írt, a La Stampa megjegyezte, hogy az eddigi hárompólusú olasz politika a helyhatósági választásokkal visszatért a hagyományos jobbközép-balközép felállásra, a civil mozgalomból lett, Beppe Grillo vezette párt sarokba szorításával.



Majdnem mindegyik jelentősebb városban szükség van második fordulóra, miután egyik jelölt sem szerezte meg a szavazatok több mint 50 százalékát, és szinte mindenütt a Silvio Berlusconi vezette Hajrá Olaszország (FI) és az Északi Liga közös jelöltje, valamint a Matteo Renzi vezette balközép Demokrata Párt (PD) és más baloldali formációk közös jelöltje mérheti majd össze az erejét.



A szicíliai Palermo az egyetlen kivétel, ahol a tartományi választási törvény szerint az első fordulóban a voksok 40 százaléka is elegendő a győzelemhez. A hivatalban lévő polgármester, Leoluca Orlando, a balközép jelöltje elérte ezt a küszöböt, így 1985 óta ötödszörre került Palermo élére.



Az M5S, amely a tavalyi időközi helyhatósági választásokon Róma és Torino városának főpolgármesteri székét is megszerezte, ezúttal nem jutott el a június 25-i második fordulóig, mivel az ország több nagy fontos városában veszített, köztük Genovában, a párt "szülővárosában" is. A baloldali hagyománnyal bíró Genovában ugyanakkor az Északi Liga jelöltje kapta a legtöbb szavazatot a jobbközép támogatásával.



Elemzők megjegyezték, hogy miközben az olasz választási reformról az utóbbi napokban kötött pártmegállapodás megbukott, egy másik politikai "paktum" sikerre vezetett. Vagyis a jobb- és a balközép ugyanazt a választási stratégiát követte a helyhatósági választásokon, azzal a közös céllal, hogy az M5S jelöltjeit kiüssék a versenyből, és ez sikerre is vezetett.



Az önkormányzatok többségében helyi, úgynevezett civil listát vezető jelölt indult, aki mögött azonban jobb- vagy balközép pártok sorakoztak fel. A pártok saját előnyükre használták ki az olasz választóknak a pártok iránti bizalomvesztését, miközben az egykori civil mozgalomból lett M5S eddigi sikersorozata megtorpant a belső pártviták miatt. Az M5S már nem számít pártpolitika felett álló, "outsider" erőnek - írták az újságok.



A római belügyminisztérium közleménye szerint a szavazóknak alig több mint 60 százaléka élt voksolási jogával, míg az előző, 2012-es választásokon 67 százalékot meghaladó volt a részvételi hányad, igaz, az egy kétnapos és országos helyhatósági választás volt. A tavalyi időközi választásokon 62,2 százalékos volt a részvétel.

MTI