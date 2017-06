A "határzár" is bevethető a Brenner-hágónál

2017. június 12. 12:49

Az olasz-osztrák határon található Brenner-hágónál felépített, határ menti átléptető rendszer bármikor beüzemelhető, ez Ausztria számára az utolsó megoldás - mondta Hans Peter Doskozil osztrák védelmi miniszter a Kurier című lap hétfői számában arra a kérdésre, hogy Ausztria felkészült-e az Olaszországból érkező nagyobb menekültáradatra.

A lap megjegyezte, hogy a "határzárnak" drámai következménye lehet a turizmusra, a gazdaságra és az ingázók mindennapjaira.



A miniszter a hétfőn megjelent nyilatkozatában úgy vélte, hogy a 2015-ös évhez hasonlóan Ausztria, Olaszország közvetlen szomszédjaként igen kiszolgáltatott helyzetben van. "Nem ismétlődhetnek meg a 2015-ös év eseményei" - szögezte le.



Doskozil már korábban beszélt arról, hogy figyelni kell az eseményeket a szóban forgó határszakaszon, és nem szabad arra hagyatkozni, hogy nem történik majd semmi.



Günther Platter tiroli tartományi vezető május végén úgy nyilatkozott, hogy egyelőre stabil, nyugodt és "átlátható" a helyzet a Brenner-hágónál, azonban más intézkedésekre van szükség, ha többen érkeznek. Nem zárta ki, hogy szükség esetén lezárhatják a hágónál lévő határszakaszt.



Az osztrák közszolgálati Ö1 rádió korábbi beszámolójában az is elhangzott, hogy a határszakaszt elméletileg pár órán belül le tudnák zárni, amennyiben erről megszületik a politikai döntés.



Az ausztriai Tirolt és az olaszországi Dél-Tirolt összekötő Brenner-hágóhoz tartozó határirányítási rendszer tavaly nyáron elkészült, de "menekültáradat hiányában" a határ ellenőrzését egyelőre nem kezdték meg. A konténerekben elhelyezett regisztrációs központban 24 óra alatt 1200 embert tudnak nyilvántartásba venni, mintegy 160-an fogják ellátni az adminisztratív teendőket. Nagyobb menekültáradat esetén 240-en is dolgozhatnak a regisztrációs központban.



A járművek ellenőrzésére öt sáv áll rendelkezésre, hogy a forgalom a lehető leggördülékenyebb maradhasson. A gyanús járműveket félreállítják és alaposabban átvizsgálják majd.



Doskozil a hétfői nyilatkozatában kijelentette: a földközi-tengeri útvonalon ismét sokan érkeznek. "Úgy tűnik, hogy hasonlóan a 2015-ös helyzethez, mindez jelenleg csak keveseket érdekel Brüsszelben" - mondta.



A miniszter szerint fogy az idő, ezért végleg ki kell építeni az unión kívüli menekültközpontokat. Így helyes lépésnek nevezte, hogy Olaszország befogadóhelyek kiépítésére törekszik Csádban és Nigerben.



A hétvégén Doskozil arról is nyilatkozott, hogy csak bizonyos feltételek mellett képzelhető el Ausztria részvétele az uniós védelmi politikában. Rámutatott: Ausztria semleges államként nem kényszeríthető arra, hogy katonai műveletekben vegyen részt. Meglátása szerint kevéssé a technikai feltételekre, inkább a komoly védelmi politikai együttműködésre kellene koncentrálni, az uniós biztonsági és védelmi politika feladata pedig a külső határok védelme kell, hogy legyen.



Gerald Tatzgern, az osztrák bűnügyi hivatal illetékese még május végén az osztrák közszolgálati Ö1 rádiónak azt mondta, hogy az olasz és az osztrák hatóságok közösen lépnek fel a menekültekkel szemben, akik már nagyobb számban haladnak Ausztria irányába. Tájékoztatása szerint jellemzően Afrikából, elsősorban Nigériából, Szomáliából és Eritreából jönnek, a legtöbben Németországba vagy Svédországba akarnak eljutni. Elmondta továbbá, hogy a menekültek nem veszik figyelembe az út veszélyeit, a hideggel sem törődtek, és sokszor tehervonatokra felkapaszkodva kockáztatják életüket.



A Kurier című lap hétfői száma az olaszországi belügyminisztérium adataira hivatkozva azt írta, hogy május utolsó hetében 10 ezer menekült érkezett Olaszországba, 30 százalékkal több, mint az előző év hasonló időszakában. 2017 első öt hónapjában összesen mintegy 190 ezer menekült érte el az olaszországi partokat. A lap arról ír, hogy különböző afrikai országokból Líbián át vezet a menekültek útja. Egyes források szerint jelenleg akár egymillió ember várja, hogy Líbiát elhagyja és továbbutazzon Európa irányába - olvasható a Kurier hétfői számában.



Jelenleg feleannyi menedékkérelem érkezik az osztrák hatóságokhoz, mint egy évvel korábban. Az osztrák belügyminisztérium közlése szerint 2017 első négy hónapjában mintegy 8400, míg 2016 hasonló időszakában 18 600 menekültkérelmet nyújtottak be Ausztriában.

MTI