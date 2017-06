Eladja magyarországi fényforrás üzletágát is a GE

2017. június 12. 12:52

Tárgyalásokat kezdett fényforrás üzletágának teljes eladásáról a General Electric (GE), ami a cég magyarországi üzemeinek nagy részét és dolgozóinak mintegy felét érinti - erősítette meg az MTI értesülését hétfőn az amerikai cég.

Az MTI úgy tudja: az elmúlt napokban Bill Lacey, a GE Ligthing elnök-vezérigazgatója levélben arról tájékoztatta a magyarországi üzemek dolgozóit, hogy elkezdődtek a hivatalos tárgyalások a lehetséges vevőkkel az üzletág eladásáról. A tájékoztatás szerint nem kizárt az sem, hogy az egyes területeket más-más vevőknek értékesíti az amerikai tulajdonos.



Kalocsai Kinga, a GE Lighting & Current európai és közel-keleti PR és kommunikációs igazgatója az MTI megkeresésére hétfőn megerősítette: a GE a fényforrás üzletág eladását tervezi, "mivel a vállalat portfóliója optimalizálására és meghatározó digitális ipari tevékenységeire összpontosít".



Mint hozzátette: a potenciális vevőkkel történő végső megegyezéstől függően a GE olyan stratégiai lehetőségektől sem zárkózik el, amelyben "az üzletágat részenként értékesítené, akár több érdeklődőnek".



A kommunikációs igazgató kitért ugyanakkor arra is, hogy a GE továbbra is elkötelezett magyarországi tevékenysége mellett. A közelmúltban nyitotta meg hat Digitális Fejlesztési Központja egyikét Budapesten, és 400 új, ipariinternet-megoldásokkal foglalkozó IT-szakértő felvételét tervezi 2017 végéig, mindemellett az idén 300 új munkahelyet hozott létre a cég veresegyházi, energiatermelési berendezéseket gyártó üzemében.



A vállalat közel 2000 főt foglalkoztató, 2014-ben megnyitott budapesti Globális Üzleti Szolgáltató Központja szerves része a GE globális stratégiájának, amelynek célja a szolgáltatások fejlesztése és egyszerűsítése a vállalat tevékenységében. A központ a GE üzletágai számára nyújt szolgáltatásokat Európában és azon kívül is.



Az elmúlt 2 évben a GE több mint 33 milliárd forintot fektetett be Magyarországon - jelezte Kalocsai Kinga.



A GE az egykori Tungsram többségi tulajdonának 1989-es megvásárlása óta van jelen Magyarországon, ma a legnagyobb amerikai befektetőnek számít, de az egyik legnagyobb magyar vállalat is egyben. A cég 12 gyárat, 5 kutatás-fejlesztési központot és 3 üzleti központot üzemeltet 13 magyar nagyvárosban, munkavállalóinak száma pedig meghaladja a 10 ezer főt.



Az MTI információja szerint a GE a fényforrás üzletágban mintegy 5 ezer embert foglalkoztat Magyarországon.

MTI