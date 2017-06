A Tanítanék is támogatja a törvény megsemmisítését

2017. június 12. 15:30

A Tanítanék mozgalom is támogatja az LMP alkotmánybírósági beadványát, amellyel az ellenzéki párt megpróbálja megsemmisíttetni a köznevelési törvény közelmúltban elfogadott, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTM) küzdő gyermekeket érintő módosítását.

Törley Katalin, a szervezet képviselője egy hétfői, budapesti sajtótájékoztatón jelentette be, hogy korábbi nyílt levük és demonstrációjuk után most minden parlamenti képviselőnek levelet és videóüzenetet küldtek. Szavai szerint a köznyelvben "Taigetosz-törvényként" elhíresült jogszabállyal az utolsó esélyt is elvehetik a speciális fejlődésű gyermekektől, akik emiatt egy kudarcspirálba kerülhetnek és könnyen kieshetnek az oktatási rendszerből.



Szél Bernadett, az LMP frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy néhány független képviselő már aláírta alkotmánybírósági beadványukat, és azt valószínűleg az MSZP és a Jobbik is támogatni fogja. Így már hétfő délutánra összegyűlhet a szükséges létszámú aláírás és azt kedden be is nyújthatják - közölte.

MTI