Orbán Viktor is megszólalt Bernd Storck ügyében

2017. június 12. 18:26

Újságírók kérdezték a Parlamentben Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort arról, hogy szerinte le kell-e mondania Bernd Storck szövetségi kapitánynak az Andorra elleni történelmi vereség után.

A miniszterelnök szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetésének kell megtalálnia a megoldást arra a helyzetre, amely az Andorrától elszenvedett vereség után a sportágban kialakult.



„Az a vezérkar van a Magyar Labdarúgó Szövetségben, amelyik a hollandoktól elszenvedett megsemmisítő, 8-1-es vereség után is képes volt megtalálni a helyes utat – idézi az origo.hu Orbán Viktort. - Most mindannyian abban bízhatunk, hogy Csányi Sándor elnök úr és csapata kellő mérlegelés után bölcs döntést hoz.Ebben van minden reményünk.”



Egyes sajtóértesülések szerint az MLSZ már megtalálta Bernd Storck utódját, méghozzá a DAC-tól frissen távozó László Csaba személyében. Ezt az információt még senki sem erősítette meg, azonban az biztos, hogy az MLSZ elnöke, Csányi Sándor berendelte a német edzőt, és a héten szeretné meghallgatni a kapitány magyarázatát.



Ahogyan azt mi is megírtuk, Bernd Storck ígérete ellenére nem jelent meg az M4 Sport stúdiójában, hogy értékelje az elmúlt szezont, a szövetségi kapitány közleményben tudatta, miért mondta le az interjút.

