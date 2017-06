Moszkvában 200, Szentpétervárott 500 letartóztatott

2017. június 12. 21:18

Az orosz belügyminisztérium hivatalos adatai szerint Moszkvában több mint 200, Szentpéterváron pedig félezer embert vettek őrizetbe az Alekszej Navalnij ellenzéki politikus által meghirdetett hétfői - a hatóságok által nem engedélyezett - korrupcióellenes tüntetés során.

Az RBK tévécsatorna korábban, a demonstrációkon őrizetbe vett személyek nyilvántartására szakosodott OVD-info civil szervezetre hivatkozva az orosz fővárosból legkevesebb 750, a Néva-parti nagyvárosból pedig mintegy 900 őrizetbe vételről számolt be. Sajtójelentések szerint tüntetőket állítottak elő Kalinyingrádban, Velikij Novgorodban, Norilszkban, Szocsiban, Lipeckben, Tambovban, Mahacskalában, Vlagyivosztokban, Blagovescsenszkben és Kazanyban is.



A moszkvai tüntetésen a fővárosi polgármesteri hivatal szerint mintegy 5 ezren, a szentpétervárin pedig a belügyi tárca szerint 3500-an vettek részt. Utóbbival kapcsolatban ellenzéki források 10-15 ezres számot közöltek.



Moszkvában a hatóságok provokációnak és törvénysértésnek minősítették, hogy Navalnij váratlanul a főváros központjába vitte át azt a tüntetést, amelyet korábban egy, a centrumtól távolabb eső területen engedélyeztek számára. A politikust még a megmozdulás kezdete előtt őrizetbe vették, követőit pedig a Tverszkaja utcán rohamrendőrök tartóztatták fel, sokakat elszállítottak közülük.



A nap folyamán több mint száz orosz településen voltak korrupcióellenes demonstrációk.



Navalnij március 26-án, csakúgy mint most, országos korrupcióellenes akció keretében hirdetett megmozdulást a Tverszkajára, amelyen a szervezők szerint 30 ezren, a rendőrség szerint 8 ezren vettek részt. A rendőrség több mint ezer embert állított elő akkor, a neves ellenzéki aktivista az előre nem egyeztetett tüntetés szervezéséért pénzbírságot, a hatósággal való szembeszegülésért pedig 15 napi elzárást kapott.



A 41 éves Alekszej Navalnij, aki Vlagyimir Putyin kihívója kíván lenni a jövő évi elnökválasztáson, hétfőre több mint 200 orosz településre hirdetett meg tiltakozó demonstrációt. A március 26-i megmozdulás 84 városra és kisebb településre terjedt ki. A résztvevők azt követelték, hogy a hatóságok vizsgálják ki annak a videónak a valóságtartalmát, amelyet az ellenzéki politikus március elején töltött fel a világhálóra. Ebben Navalnij súlyos, több mint egymilliárd euró értékű korrupcióval vádolta meg Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnököt. Állítását a Kreml valótlannak minősítette.

MTI