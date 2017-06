Merkel: a reménytelenség elüldözi a fiatalokat Afrikából

A legfejlettebb ipari államokat és a legnagyobb feltörekvő országokat összefogó G20-csoportnak partnerségre kell lépnie Afrikával a gazdasági fellendülés beindítása és a biztonság megteremtése érdekében, mert a fiatalok elvándorolnak a kontinensről, ha "túl sok reménytelenséget" látnak - hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár hétfőn Berlinben egy konferencián, amelyet a soros német G20-elnökség keretében rendeztek afrikai országok vezetőivel.

Az Afrikában zajló népességrobbanásra és a kontinens felől Európára nehezedő migrációs nyomásra utalva kiemelte, hogy míg Németországban 43 év, Maliban és Nigerben 15 év az átlagéletkor.



Angela Merkel kiemelte, hogy fordulatra van szükség a nemzetközi fejlesztési politikában, "nem Afrikáról, hanem Afrikával kell beszélni". A gazdasági és biztonságpolitikai együttműködés révén meg kell nyitni az élhető élet kilátását a fiatalok előtt, azért is, hogy kevesebben meneküljenek el hazájukból.



Ugyanakkor az afrikai országoknak is szorosabban együtt kell működniük az embercsempész hálózatok felszámolásáért - mondta.



A gazdasági fejlődéshez előbb a stabilitásról kell gondoskodni. Ebben a munkában a G20-csoport segíteni akar Afrikának. Ezzel "saját biztonságunkat is erősítjük" - emelte ki a német kancellár.



A kétnapos konferencián többek között Egyiptom, Elefántcsontpart, Ghána, Mali, Tunézia állam- illetve kormányfője, valamint az Afrikai Unió vezetőjével a német G20-elnökség Egyezmény Afrikával (Compact with Africa) nevű kezdeményezését vitatják meg, amelynek célja a magántőke és állami források mozgósításával hozzájárulni az afrikai gazdaság fenntartható növekedéséhez, a beruházások ösztönzéséhez és a kontinens politikai stabilitásának erősítéséhez.



Mindez nem jótékonyság, hanem "befektetés a közös jövőbe". A piacok integrációját és a kereskedelmet, valamint a technológiák és a tudás átadását úgy kell megszervezni, hogy "tényleg mindenkinek előnyére váljék" - - emelte ki Angela Merkel a nemzetközi fejlesztési együttműködési politika újragondolásával kapcsolatban.



A július 7-én kezdődő kétnapos hamburgi G20-csúcs, illetve a novemberi EU-Afrika csúcstalálkozójának előkészítését szolgáló konferencián a nemzetközi fejlesztési együttműködésért felelős tárca vezetője, Gerd Müller bejelentette, hogy Németország "partnerség a reformokért" címmel 300 millió eurós programot indít Tunézia, Elefántcsontpart és Ghána támogatására. A program mindenekelőtt a megújuló energiaforrások használatának előmozdítását és a pénzügyi- illetve bankszektor rendszer fejlesztését szolgálja.



A G20 csoport informális egyeztető fórum, 1999 óta működik és mindössze egy afrikai tagja van, a Dél-afrikai Köztársaság. A további tagok Argentína, Ausztrália, Brazília, Dél-Korea, az Egyesült Államok, Franciaország, India, Indonézia, Japán, Kanada, Kína, Mexikó, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Oroszország, Törökország, Szaúd-Arábia és az Európai Unió mint intézmény.

