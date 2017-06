Megújulhat a Blaha Lujza tér és környéke

2017. június 13. 09:54

A budapesti Blaha Lujza tér felújításáról is dönthet a Fővárosi Közgyűlés szerdán, a tervek szerint a 1,8 milliárd forintból megvalósuló rekonstrukció kivitelezése a jövő év végén kezdődne meg és 2019 végére fejeződhetne be.



A Bagdy Gábor és Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettesek által jegyzett előterjesztés szerint a Blaha Lujza tér rendezése évtizedek óta megvalósítandó cél, eddig koncepció szinten volt a tervezés. A tér megújulása a Nagykörút és a Rákóczi út forgalmas közlekedési csomópontjának gyalogosfelületi rendezését, továbbá a környező utcák, városrészek forgalomtechnikai felülvizsgálatát foglalja magában. A rekonstrukció a Rákóczi úton a Kazinczy utca és a Szentkirályi utca vonalától az Osváth utca vonaláig terjedne.



A felújítás során a Blaha Lujza tér déli - központi - térrészének átalakítása során rendeznék a zöldfelületeket, kiterjesztenék a gyalogosfelületeket, újragondolnák a tér funkcionális egységeit, korszerűsítenék a közvilágítást, új szökőkutat hoznának létre.



Mint a javaslatban olvasható, a tér központi részén lévő és a Corvin áruház előtt található parkolók felülvizsgálandók, azok megszüntetését javasolják. A tervek szerint az Europeum bevásárlóközpont és a Corvin áruház előtti szervizút megmaradna, továbbra is biztosítva a környéki mellékutcák kapcsolatát, valamint a Nagykörút és a Rákóczi út közötti "indirekt balos kapcsolatot".



A Rákóczi út mentén a Kazinczy utca és a Szentkirályi utca vonalától az Osváth utca vonaláig a teljes járdafelületet átépítenék az árkádok alatti területek rendezésével, továbbá a Rákóczi utat keresztező, "hiányzó" gyalogátkelők kialakításával. A tervek szerint lenne gyalogátkelő a Kazinczy utca és a Szentkirályi utca között, valamint a Blaha Lujza téren a Nagykörúttal párhuzamosan.



A Rókus-templom előtti térrész gyalogosbarát átalakítása és a Rákóczi út forgalomtechnikai korrekciója is a rekonstrukció részét képezi. "Új balos" kapcsolatok kialakítása révén csökkenne a forgalom a Belső-Erzsébetvárosban és a Belső-Józsefvárosban.



A felújításnak - mint írták - további fontos eleme a városrészek forgalmi rendjének felülvizsgálata, módosítása.



A tervek szerint a csomópont aluljáróját is felújítanák.



A tervezés költsége 85 millió forint, ennek fedezete az idei költségvetésben elkülönített összeg.



Az előterjesztésből az is kiderül, hogy összesen 12 500 négyzetméternyi járda, gyalogosfelület, 18 800 négyzetméter útburkolat és körülbelül 500 négyzetméter zöldfelület újulhat majd meg.

MTI