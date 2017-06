Svédországban egyre több a no-go zóna

2017. június 13. 11:17

Növekedett a fokozottan sebezhető területek száma Svédországban: egy friss rendőrségi jelentés alapján már 23 városrészbe nem érdemes betenni a lábunkat. A 2015-ös évben 15 fokozottan sebezhető területről tájékoztatott a rendőrség, míg a „csupán” sebezhető városrészek száma 52. A The Local hírportál rendőrségi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a hatóságok is belátták: korábban rosszul mérték fel a biztonsági helyzetet egyes kerületekben. A Dagens Nyheter svéd napilap információi szerint a szóban forgó, kiemelten veszélyes területek többek között Malmőben, Stockholmban és Uppsalában találhatók. Bár a rendőrség nem említi a no-go zóna kifejezést, a sajtóforrások szerint a sebezhető kerületek egyértelműen ebbe a kategóriába tartoznak: valamennyit elképesztő bűnügyi statisztikák és magas munkanélküliség jellemez.

A rendőrség a no-go zóna kifejezés helyett olyan sebezhető területekről beszél, ahol a rendfenntartóknak rendszeresen ingatag helyzetekre kell reagálniuk. A szóban forgó kerületekben domináns szerepet játszik a lakosság körében az erőszakos vallási szélsőség. Ezekre a negyedekre az is jellemző, hogy a bűncselekmények tanúi a megtorlás veszélyétől tartva nem mernek feljelentést tenni a rendőrségen, illetve attól is tartanak, hogy a hatóságok nem képesek rendet tenni. A rendőrségi vezetők állománybővítést követelnek a kormányzattól a helyzet kezelésére. „Tudjuk, mi a teendőnk, amikor a problémás területekről van szó. Ehhez azonban legalább még száz rendőrre volna szükségünk” – mondta Stefan Sintéus malmői rendőrfőnök a Dagans Nyheter napilapnak.

A hatóságok hallgatása ellenére korábban már értesültünk a svédországi no-go zónák problémáiról: 2016 februárjában egy ausztrál tévéstábot támadtak meg Stockholm Rinkeby nevű kerületében. A riporterek elmondása szerint már épp végeztek volna a munkával, amikor szomáliai migránsok jelentek meg és bántalmazni próbálták őket. Tavaly decemberben pedig a Fox News amerikai csatornának nyilatkozó svéd rendőrök közölték: egyes, főként muszlimok lakta városrészekbe be sem merészkednek a rendőrautók.

Donald Trump is Svédországgal példálózott egy februári beszédében Floridában. Az amerikai elnök a tömeges bevándorlás és az Európában végigsöprő terrorizmus kapcsolatát firtatta, amikor utalást tett a Svédországban bekövetkezett potenciális terrorcselekményre. Mint kiderült, a merénylet nem történt meg, de a republikánus politikus helyzetét nagyban megkönnyítette, hogy a beszéd másnapján zavargások törtek ki Stockholm egy bevándorlókkal tömött negyedében. A lakók autókat gyújtottak fel és kirakatokat törtek be.

magyaridok.hu