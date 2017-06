Waszczykowski: törvénytelen lenne az uniós eljárás

2017. június 13. 11:22

Törvénytelennek minősítette kedden Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszter az Európai Bizottság (EB) által kilátásba helyezett eljárást, amelyet sajtóértesülések szerint Csehország, Lengyelország és Magyarország ellen indítanak el a menekültek uniós tagországok közötti áthelyezési kvótájának nem teljesítése miatt.

Waszczykowskinál, aki interjút nyújtott a lengyel közszolgálati rádiónak, arra hivatkozva tudakozódtak az ügyről, hogy Alexander Winterstein, az EB szóvivője előző nap a PAP lengyel hírügynökség jelentése szerint azt mondta, a brüsszeli testület szerdán dönt arról, hogy kötelezettségszegési eljárást indít-e azon tagállamokkal szemben, amelyek nem vesznek részt a 2015-ben kiszabott egyszeri kvóta teljesítésében.



A lengyel diplomácia vezetője rámutatott: a kvótát egyik uniós tagállam sem teljesítette. Úgy értékelte: Lengyelországot e vonatkozásban "semmi sem fenyegeti". "Nem fogunk reagálni - el fogjuk magyarázni, hogy mindez törvénytelen" - húzta alá a miniszter, kifejtve: a menekültek átirányítása, "áthelyezése", nem hozható kapcsolatba semmilyen uniós politikával.



A dél-európai menekülttáborokból áthelyezendők "többségükben nem menekültek, hanem migránsok, akik illegálisan jutottak át Európába" - értékelte Waszczyskowski, rámutatva: az érintettek nem is akarnak Lengyelországba beutazni, átirányításukat erővel kellene végrehajtani. "Ezt követően védett táborokban tartanánk őket, ami megvalósíthatatlan" - szögezte le.



Hangsúlyozta: a bevándorlók befogadása a tagállamok hatáskörébe kell, hogy tartozzék.



A téma abban a beszélgetésben is felvetődött, amelyet Mariusz Blaszczak lengyel belügyminiszterrel folytattak a Radio Zet kereskedelmi csatornán, arról kérdezve őt, hogy a kormány kész-e bírságot fizetni a menekültek be nem engedéséért. "Egyáltalán nem dőlt el, hogy Lengyelország fizetni fog" - válaszolt a belügyminiszter.



Úgy értékelte: a nyugat-európai országoknak "nincs ötletük a probléma megoldására".



A múlt heti luxemburgi uniós belügyminiszteri tanácskozásról beszámolva azt mondta: a nyugat-európai politikusok "sport segítségével integrálnák a muzulmán harcosokat, akik készen állnak önmaguk és mások megölésére".



"Más komoly nyugat-európai politikus az integráció +valamiféle szellemi koncepciójának+ kidolgozását szorgalmazta, miközben az ilyen koncepció már kétezer éve keletkezett, kereszténységnek hívják" - tette hozzá Blaszczak, úgy vélekdeve: "a sportra alapozó integráció nem teszi eredményessé a projektet".



Rafal Bochenek lengyel kormányszóvivő úgy értékelte: a kilátásba helyezett kötelezettségszegési eljárás "az EB gyengeségét és tehetetlenségét mutatja", a biztosok ezáltal "maguk járulnak hozzá az euroszkepticizmus növekedéséhez".

MTI