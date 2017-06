Prefektus: nincs törvényes alap a kétnyelvű utcanevekre

2017. június 13. 14:13

Maros megye prefektusa fenntartja a marosvásárhelyi Dózsa György út kétnyelvű utcanévtábláinak leszerelésére vonatkozó utasítását. Szerinte ugyanis nincs törvényes alap a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezésére.

Lucian Goga prefektust az MTI azzal kapcsolatban kérdezte, hogy május végén, a helyi közigazgatás működését szabályozó törvényre hivatkozva, háromnapos határidőt adott a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalnak a Dózsa György út magyar utcaneveinek eltávolítására, később viszont egy olyan önkormányzati határozat bírósági érvénytelenítésével magyarázta a felszólítást, amelyik nem a kétnyelvű utcanévtáblákról szólt.



"Semmi bajom senkivel, de a prefektusi hivatal úgy tekinti, hogy nincs törvényes alap az utcák kétnyelvű feliratozására. A törvény csak a településnevekre és az intézménynevekre vonatkozik, nem terjed ki az utcanevekre is" - jelentette ki a prefektus. A kormány Maros megyei képviselője szerint olyan önkormányzati határozat sincsen, amelynek értelmében kétnyelvűvé kellene tenni a marosvásárhelyi utcanévtáblákat. Lucian Goga szerint a törvényességi óvása alapján tavaly megsemmisített 2015-ös önkormányzati határozat is csupán harminc utcanév kétnyelvű kiírására vonatkozott.



Arra a felvetésre, hogy tévesen hivatkozott a 2015. május 28-án hozott 150-es önkormányzati határozatra, mert az nem az utcanevek kétnyelvűsítésére vonatkozott, hanem arra, hogy harminc utcának tájékoztató jelleggel feltüntetik a köznyelvben máig is használt hagyományos nevét is, a prefektus úgy válaszolt: az, hogy a Dózsa György út nem szerepelt a határozat mellékletében, azt jelenti, hogy nem volt meg az a szándék az önkormányzat részéről, hogy ebbe az utcába is kétnyelvű feliratok kerüljenek.



Az MTI felvetésére, hogy a Románia által ratifikált Regionális és Kisebbségi Nyelvek Chartája értelmében az utcaneveket is kétnyelvűsíteni kell, a prefektus kijelentette: "a charta és az érvényes törvények alapján kérem az önkormányzatot, hogy ha időszerűnek találja, fogadjon el egy határozatot a kétnyelvű utcanevek kihelyezésére". Hozzátette, ha ez a határozat átmegy a törvényességi szűrőn, akkor ki lehet tenni a kétnyelvű táblákat.



Az MTI kérdésére, hogy átmenne-e egy ilyen határozat a prefektus törvényességi szűrőjén, Lucian Goga kijelentette: erre csak a szöveg ismeretében válaszolhatna. "De ha meg is támadom a határozatot, a prefektus nem teljhatalmú. Az ügy a közigazgatási bíróságra kerül, és a bíróság igazságot tesz" - fogalmazott a prefektus.



A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal a prefektus felszólítására május 31-én eltávolította a Dózsa György út néhány kétnyelvű tábláját, ám a gyermeknapi és pünkösdi munkaszünet után nem folytatta a műveletet.



Romániában az önkormányzati törvény 2001 óta írja elő a többnyelvű feliratozást azokon a településeken, ahol egy kisebbség aránya meghaladja a 20 százalékot. Ez a törvény csak a településnevek és az intézménynevek többnyelvű kiírásának a kötelezettségét írja elő, az utcanevekről nem rendelkezik. Románia azonban 2008-ban olyan formában ratifikálta az Európai Kisebbségi és Regionális Nyelvek Chartáját, amelyben vállalta, hogy a hagyományos kisebbségi helyneveket is használja, amelyek mellett - szükség esetén - a hivatalos elnevezéseket is feltünteti. A charta szakértői a 2012-ben készített Románia-jelentésben külön kitértek arra, hogy a helynevek alatt nemcsak a településnevek értendőek. Konkrét példaként említették, hogy nem elégséges az utcák román megnevezése után odaírni a magyar "utca" szót, az utca nevét is ki kell írni a kisebbség nyelvén.



Marosvásárhelyen az 1990-es etnikai konfliktusok által gerjesztett kivándorlási hullám nyomán került kisebbségbe a magyarság, amely a 2011-es népszámláláson az összlakosság 43 százalékát tette ki.

MTI