A Navalnij elnevezésű szappanbuborék kipukkadt

2017. június 13. 14:40

Az orosz független lapok szerint a hétfői korrupcióellenes tüntetéssel Alekszej Navalnij ellenzéki politikusnak sikerült megőriznie a kezdeményezést a belpolitikában, a kormánypárti sajtó szerint viszont kudarcba fulladt az általa kezdeményezett "provokáció".

"Az, hogy az emberek, diákok és tanulók, annak ellenére is részt vettek a tiltakozó akciókban, hogy vezetőiknek nincsenek új ötleteik és hogy megpróbáltak rájuk ijeszteni, azt mutatja, hogy készek folytatni a protestálást" - írta a Vedomosztyi című gazdasági napilap.



Gleb Pavlovszkij politológus az újságnak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy Navalnij a helyzet gyors átpolitizálására törekszik, hogy a hatalomnak ne legyen ideje taktikát kidolgozni.



"Ő diktálja a tempót, és ezt meg is lehet érteni, mert kevés az ideje arra, hogy az év végig a politikai konfliktusosság olyan magas szintjét érje el, hogy a hatalom a kisebbik bajként értékelje az elnökjelöltként való bejegyzését" - mondta.



Pavlovszkij győzelemként értékelte a Navalnij kezdeményezésére március 26-án megtartott, első országos korrupcióellenes megmozdulást, a június 12-i, második tiltakozást pedig a se diadal - se vereség kategóriába sorolta, rámutatva, hogy a belpolitikai konfliktus kiélezett, de az ellenzéki politikusnak nincs elég támogatója.



Abbasz Galljamov politológus az RBK gazdasági napilapnak nyilatkozva rámutatott: Navalnij azzal, hogy a belvárosba helyezte át a tüntetés helyszínét, "a tiltakozás éles radikalizálása mellett döntött", de követői a forgatókönyv hirtelen megváltoztatása ellenére is kitartottak mellette. Annak dacára is, hogy "most gyakorlatilag nem volt formális indoka a felháborodásnak".



Ez Galljamov szerint azt jelenti, hogy a tiltakozás természete tartóssá vált, amit Navalnijnak azzal sikerült elérnie, hogy nem vetette magát alá a polgármesteri hivatal játékszabályainak.



Mihail Vinogradov, a Pétervári Politika elnevezésű alapítvány vezetője is arra a megállapításra jutott, hogy a moszkvai Bolotnaja téren 2011-2012-ben megtartott tüntetésekkel ellentétben a mostani tiltakozások ereje nem lankad.



A független Novaja Gazeta ezzel szemben úgy vélekedett, hogy Oroszországban nincs tiltakozási mozgalom, ami folyik, az nem más, mint Navalnijnak a hatalomért folytatott küzdelme. De a napilap megítélése szerint ebben nincs semmi kivetnivaló, s az ellenzéki bloggernek a hatalom ellen folytatott játszmája döntetlenre áll.



A cikk rámutatott, hogy Navalnij képes volt váratlan lépésre Moszkvával szemben, amivel valamelyest továbbfejlesztette a márciusban elért sikert, de "új szintre emelnie az akciót nem sikerült". A lap szerkesztőségi cikke úgy látja, hogy a kezdeményezés még mindig az ellenzék oldalán van, a Kremlnek pedig továbbra sincs koherens, a márciusi elnökválasztásra kidolgozott koncepciója.



"A kis létszámú ellenzék sikertelenül próbálkozott azzal, hogy törvényellenesen érvényre juttassa a saját akaratát" - írta a Rosszijszkaja Gazeta hivatalos kormánylap. Az újság szerint az ellenzék igyekezett olyan képet teremteni a nyugati tévétársaságok számára, amely azt mutatja, hogy az orosz elnöknek van ellenzéke.



"Az ellenzék, amely a moszkvaiak egy ezreléke, ezért próbálta az egész Tverszkaja utcát forgatási helyszínné változtatni, az ott Oroszország napját ünneplő embereket pedig a saját támogatóikként beállítani. Szándékosan provokálták a rendvédelmi szerveket, kemény fellépésre kényszerítve őket" - állt az értékelésben, amely rámutatott, hogy a hétfői moszkvai ünnepi rendezvényeken 2,5 millióan vettek részt.



A Kreml-közeli Izvesztyija napilap provokátornak minősítette Navalnijt és azt hangsúlyozta, hogy "a rendszeren kívüli ellenzék nem engedélyezett tiltakozási akciói nem találtak jelentős támogatásra sem a fővárosban, sem vidéken".



Konsztanytin Kosztyin, a Civil Társadalom Fejlesztése Alapítvány vezetője az újságban kifejtette azt az álláspontját, amely szerint "Navalnij a moszkvai akciójának fülsiketítő összeomlása után kiengedte kezéből a kezdeményezést, és csaknem elvesztette az esélyét arra, hogy ő legyen az elnökellenes program vezető moderátora.



Alekszej Martinov ugyanebben a lapban úgy vélekedett, hogy "a Navalnij elnevezésű szappanbuborék kipukkadt", és "nem üres, hanem virtuális tér" maradt a helyén. Mint mondta, "ez a titok nyitja".



A Moszkovszkij Koszomolec című bulvárlap arra hívta fel a figyelmet, hogy Navalnij utcára vitt követői közül sokan a tizennyolcat sem töltötték be.

MTI