Wroclaw helyett Varsóba megy Donald Trump

2017. június 13. 14:51

Logisztikai és biztonsági okokból Varsóba helyezik át a Három Tenger Kezdeményezés Donald Trump amerikai elnök részvételével júliusban megtartandó csúcstalálkozóját az eredetileg tervezett helyszínről, a nyugat-lengyelországi Wroclawból - jelentette be kedden Andrzej Duda lengyel elnök.

A horvátországi látogatáson tartózkodó lengyel államfő ezt Kolinda Grabar-Kitarovic horvát elnökkel közösen megtartott, a lengyel közszolgálati televízió által közvetített sajtóértekezleten közölte. A horvát elnök a társszervezője az adriai-balti-fekete-tengeri együttműködést szorgalmazó Három Tenger Kezdeményezés július 6-án kezdődő, kétnapos csúcstalálkozójának.



"Tekintettel arra, hogy megváltoztak a körülmények, logisztikai és biztonsági okokból kénytelenek vagyunk a csúcstalálkozót Varsóba áthelyezni" - közölte Duda, megerősítve: washingtoni bejelentések szerint az eseményen az amerikai elnök is részt vesz.



A Fehér Ház pénteken jelentette be, hogy Trump még a G20-as országcsoport németországi csúcsértekezlete előtt lengyelországi látogatásra utazik, egyebek között részt vesz az említett államfői konferencián.



Witold Waszczykowski hétfőn, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel közösen megtartott varsói sajtóértekezleten közölte: Trump valószínűleg július 5-én késő este érkezik Lengyelországba. "Az egész programja július 6-án, a kora délutáni órákig tart" - fűzte hozzá.



A látogatás során az amerikai elnök és küldöttsége Andrzej Dudával kétoldalú tárgyalásokat folytat, majd tervek szerint a Három Tenger Kezdeményezés vezetőivel is találkozna - helyezte kilátásba Waszczykowski. Hozzátette, hogy a látogatás napirendjén "Lengyelország állampolgárainak szánt nyilvános fellépés is szerepel".



A Fehér Ház múlt heti közleménye aláhúzta, hogy a Három Tenger Kezdeményezés tanácskozásán való részvételével Trump elnök az amerikai kormányzat és a közép-európai térség országai közötti szoros kapcsolatokat kívánja hangsúlyozni, látogatásának célja, hogy kiemelje "a NATO kollektív védelme erősítésének elsődleges fontosságát".

MTI