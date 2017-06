Botka kitáncol a korábbi kerítésbontós tervéből?

Botka László módosítja korábbi álláspontját, és már nem tartja feladatának a határzár azonnali lebontását. Legalábbis erről tanúskodnak mai szavai, amelyről az MSZP tájékoztatta a nyilvánosságot. Eszerint Botka László felszólította a kormányt, hogy a magyar határvédelmet rendelje alá az uniós határőrizetnek. A határőrizet és a schengeni szabályok érvényesíttetése egyébként jelenleg tagállami hatáskör az Európai Unióban.

Addig ezt a kerítést senki sem bonthatja el, amíg a magyar emberek többsége nem érzi magát biztonságban az otthonában – ezt mondta Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának szegedi ünnepségén, kedden.

“Az Orbán-kormány ideiglenesnek nevezi rendeletében a határzárat. Azt kell mondanom önöknek, hogy ez a határzár életünk része lesz egy jó darabig.” – mondta Botka László.

Botka László kijelentette: az Orbán-kormány és az unió a felelős azért, hogy a magyar emberek félnek. Az Európai Unió felelőtlen volt, mert képtelen volt megvédeni a határait – mondta.

“Az uniót és így a magyar embereket is veszélyeztette az, hogy az Orbán-kormány a menekültválság kirobbanása után több mint 200 000 embert juttatott ellenőrzés nélkül a nyugati határra. Az uniót és így a magyar embereket is veszélyezteti az, hogy az elmúlt években 20 ezer embert fogadtunk be a letelepedési kötvényekkel, akik között számolatlanul lehetnek kémek, bűnözők és terroristák.” – fogalmazott beszédében Botka, majd kifejtette: Botka László szerint a menekültválságra a megoldás csak közös, uniós lehet. “Ezért minden olyan politika, mely gyengíti az unió hatékony fellépését, kártékony és veszélyes, veszélyezteti az uniós polgárok, köztük a magyarok biztonságát”.

Botka László felszólította a kormányt, hogy az kezdjen tárgyalásokat az unió illetékeseivel arról, hogy a magyar határvadászok az egységes uniós határvédelmi szervezet részei lehessenek.

“Nekem az a célom, hogy a magyar embereknek ne kelljen félniük. Félelemkeltés helyett én nyugalmat és békét szeretnék Magyarországon” – hangsúlyozta Botka, és arra kérte a határvadászokat, hogy “minden esetben törvényesen és emberségesen járjanak el”. “Azt sem hallgathatjuk el, hogy honfitársaink azért félnek, mert az Orbán-kormány gyűlöletet és félelmet keltett a menekültekkel szemben” – fűzte hozzá az MSZP miniszterelnök-jelöltje.

Mint ismert, Botka László korábban a Reutersnek adott interjújában úgy fogalmazott, a határzár lebontását tartja kívánatosnak.