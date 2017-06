Ne büntessék a külföldi fuvarozókat!

2017. június 13. 18:41

„Az előfeltételek megteremtése nélkül a német szigorítás a kamionon kívüli pihenőidő kapcsán nem a biztonságot szolgálja és a sofőrök körülményeit javítja, hanem egyszerű protekcionista intézkedés benyomását kelti” - jelentette ki a strasbourgi plenáris ülésen Deli Andor fideszes EP-képviselő.

A nemrég életbelépett német rendelkezés rengeteg problémát felvet. A szigorítást a törvény megjelenésének másnapján, előzetes bejelentés nélkül vezették be, és ugyanekkortól érvényesek a bírságok is. Mindeközben az infrastrukturális feltételek nem biztosítottak, hiszen nincs elég védett parkoló és szálláshely, amely a megnövekedett igényeket kielégítené. Információink szerint Németországban 352 kamionparkoló található, ezekből csupán 13-ban van szállás és őrzés. „A rakomány, a jármű és az üzemanyag is kockázatnak van kitéve, de akár potenciális terrorista merényletekre is szolgálhatnak az őrizetlenül hagyott jármű, továbbá nem tisztázott a felelősség kérdése sem” - hangsúlyozta a Közlekedési és Turisztikai Bizottság tagja.

Az utóbbi időben egyes nyugat-európai tagállamokban bevezetett korlátozások miatt becslések szerint Magyarországon mintegy 15 ezer fuvarozói állás kerülhet veszélybe. A szigorítások elsősorban a kis- és középvállalatokat érintik hátrányos módon, miközben rontják az unió versenyképességét és termelékenységét is, hiszen növekednek a nyugat-európai cégek költségei. „Ezért arra kérem az érintett tagállamokat, hogy vizsgálják felül ezen intézkedést és ne büntessék a külföldi fuvarozókat addig, amíg nem teremtik meg a rendelkezés betartásának előfeltételeit” - zárta felszólalását Deli.

A néppárti politikus ugyanebben a témában írásbeli választ igénylő kérdést is intézett a Bizottsághoz, melyben érdeklődik, hogy ezen intézkedések nem érintik-e hátrányosan az európai utak biztonságát, tekintettel a lehetséges veszélyforrásokra. A Bizottságnak 2 hónap áll rendelkezésére, hogy megküldje válaszát.

Németország ez év május 25-én vezette be azt a rendeletet, mely kimondja, hogy a 45 órás pihenőidőt nem lehet a jármű kabinjában eltölteni, hanem a fuvarozó szállodában vagy egyéb szálláshelyen köteles tölteni azt. Hasonlóan szigorú megkötések vannak érvényben Belgiumban és Franciaországban is. A belga hatóságok éppen a pünkösdi hosszú hétvége alatt ellenőriztek mintegy 120 kamiont, melyek közül 45-öt megbírságoltak, a büntetések összege elérte a 115 ezer eurót.

EPP-HungarianPress