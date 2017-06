Londoni tűzvész - halálos áldozatai vannak a tűznek

2017. június 14. 10:36

A londoni tűzoltóság szerint halálos áldozatai vannak a nyugat-londoni Grenfell Tower toronyházban szerdán kitört tűzvésznek.

Dany Cotton, a londoni tűzoltóság parancsnoka közleményében számos halálesetről szólt, de közölte, hogy az épület mérete és bonyolult belső szerkezete miatt az áldozatok pontos számát egyelőre nem lehet megállapítani, és a hatóságok a tűz okát sem ismerik még.



Hozzátette, hogy a londoni mentőszolgálat harminc sérültet szállított öt kórházba.



A tűzoltóparancsnok szerint a 24 emeletes épület mindegyik szintje égett a második emelettől felfelé. Dany Cotton szerint ilyesmire még nem volt példa az ő 29 éves tűzoltói pályafutása alatt.



A parancsnok közölte, hogy a helyszínen negyven tűzoltójármű és több mint kétszáz tűzoltó dolgozik.



Szemtanúk szerint sokan az égő épületben rekedtek. Többen arról számoltak be, hogy embereket láttak kiugrani a toronyházból.



Az 1974-ben épült 120 lakásos házhoz szerda hajnalban riasztották a tűzoltókat. A tűz azonban rövid idő alatt elborította a magasházat, és reggelre szinte teljesen elemésztette az épületet, amelynek a második emelettől felfelé jóformán csak a betonváza maradt meg.



Egyes szakértői vélemények szerint fennáll a veszélye annak, hogy a toronyház összeomlik, mivel statikai szerkezetét a tűzvész meggyengíthette.



A tüzet szerda délelőttre jelentős részben sikerült megfékezni. Az épületből azonban továbbra is sűrű füst tört elő, amelyet London egész területéről látni lehet.



A Grenfell Tower a Kensington and Chelsea kerület északnyugati határán emelkedik, nem messze a karneváljairól, kirakodóvásárairól, divatos üzleteiről világhírű Notting Hill negyedtől.



A városrészt kiszolgáló Hammersmith and City, illetve Circle metróvonalak helyi szakaszát a rendőrség lezárta, mivel ezek a vonalak ebben a negyedben a felszínen futnak, sőt egyes szakaszokon magasvasútként működnek, és az égő házból a szél izzó pernyét, törmelékeket hord a pályákra.



Nick Paget-Brown, a Kensington and Chelsea kerület tanácsának vezetője a Sky News brit hírtelevíziónak szerda reggel azt mondta: a hatóságok jelenleg azt próbálják kideríteni, hogy hányan tartózkodhattak a toronyházban a tűz kitörésének pillanatában. Hozzátette: elvileg több százan is lehettek az épületben.





Sadiq Khan, London polgármestere közölte, hogy folyamatos kapcsolatban áll a mentő- és katasztrófavédelmi szolgálatokkal.



A környéken több befogadóközpontot létesítettek az épület körzetéből kitelepített lakók számára. A környékbeli lakók tömegesen ajánlják fel segítségüket a közösségi portálokon, nagyon sokan tettek közzé olyan üzeneteket, hogy készek befogadni otthonukba azokat, akiknek lakása megsemmisült a tűzben.



A toronyházban a Kensington and Chelsea kerület tanácsának ingatlankezelő vállalata 2015-2016-ban jelentős felújítási munkákat végzett.



A médiaportálokon azonban megjelent a helyi lakóközösség egy tavalyi felhívása, amely arra figyelmeztette a tulajdonosi jogokkal is bíró tanácsi ingatlankezelő céget, hogy a toronyházban annak belső szerkezete, valamint a tárolókban felgyülemlő hulladék miatt folyamatos a tűzveszély. A lakószövetség tavalyi levele szerint 2013-ban egy hirtelen feszültségmegugrás már majdnem tüzet okozott.



A kerületi tanács szerdán közölte, hogy vizsgálatot indított a tűzvész okainak kiderítésére.



Ez az utóbbi évek legsúlyosabb épülettüze a brit fővárosban.



MTI