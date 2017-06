Harrach: Szent László példát mutatott

2017. június 14. 10:44

A KDNP frakcióvezetője szerint Szent László magánéletében és politikai tevékenységével is példát mutatott.

Harrach Péter Budapesten azzal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót, hogy az Országgyűlés szerdán Szent László-emlékévről szóló határozati javaslatot fogadhat el.



A frakcióvezető kiemelte, hogy Szent László király egyensúlyt tartott Nyugat és Kelet között, felvirágoztatta Magyarországot, hatékony, keresztény, európai uralkodó volt.



Kitér arra is, hogy egyházi és "egy valódi civil szervezet" kezdeményezésére már tartottak megemlékezéseket, s továbbiak is várhatóak.



Gaal Gergely, a Szent László-év tanácsadó testületének elnöke elmondta: a nemzetpolitikai államtitkárság támogatása mellett a Pro Patria Egyesület egész éves programsorozatra kapott meghívást.



Június végére készül el az a DVD, amely a koponyaereklye alapján az uralkodó arcrekonstrukcióját mutatja be.



Emellett június 27-én tematikus napot tartanak a közmédiában, Győrben június 26-27-én szentmise, körmenet és konferencia lesz. Nagyváradon Szent László napokat tartanak június 19-25 között. Bucsuszentlászlón július 14-16 között a Szent László települések találkozójára várják az érdeklődőket.



Gaal Gergely kitért arra is, hogy a Kőrösi Csoma Sándor program és a Petőfi Sándor program 180 ösztöndíjasát is bevonják a programokba, és így a világ számos pontján meg tudnak emlékezni.



Úgy fogalmazott: a magyarságnak és a közép-európai nemzeteknek ma is van felelőssége, küldetése a keresztény gyökerű európai civilizáció védelmében, s ehhez Szent László jó példát mutat.



A határozati javaslatot Kövér László (Fidesz), az Országgyűlés elnöke és Semjén Zsolt (KDNP) miniszterelnök-helyettes kezdeményezte. A javaslat szerint az Országgyűlés az idei esztendőt Szent László emlékévvé nyilvánítja az uralkodó trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából. Az Országgyűlés támogatja és szorgalmazza mind az anyaországban, mind a határon túl élő magyarság és a diaszpóra magyarsága körében olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, oktatási segédanyagok készítését, amelyek hozzájárulnak a Szent Lászlóról való méltó megemlékezéshez.

MTI