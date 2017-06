Életbe lépett az ukrán vízummentesség

2017. június 14. 16:56

A Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja üdvözli, hogy 2017. június 11-én életbe lépett a több éve várt vízummentesség az ukrán állampolgárok részére. Ettől kezdve a biometrikus útlevéllel rendelkező polgárok 180 naponta 90 napot tölthetnek az Európai Unió tagországaiban turisztikai, üzleti vagy családi céllal anélkül, hogy vízumért kellene folyamodniuk valamelyik külképviseleten.

A 2008 óta húzódó folyamat a bürokratikus keretek közé szorított politikai döntésképtelenség miatt tarthatott ilyen sokáig, és sokan már nem is reménykedtek abban, hogy Ukrajna valaha megkapja a vízummentességet. Nagy sikerként könyveli el a vízummentes beutazást az ukrán és magyar politikum nagy része és a kárpátaljai magyarok is. Megvalósulásában fontos szerepet játszott a magyar kormány és a Fidesz-KDNP EP-képviselőinek aktív lobbi tevékenysége is.

A vízummentesség a kárpátaljai magyar közösség szempontjából jelentős előrelépést jelent, hiszen a megnövekedő határon átmenő forgalom várhatóan infrastrukturális fejlesztéseket fog eredményezni a térségben. Erre azért van szükség, mert az előzetes becslések szerint 20%-kal megnő majd a határokon átmenő forgalom.

Bocskor Andrea kárpátaljai fideszes EP-képviselő szerint régen várt fordulópontot jelent a vízummentesség életbe lépése, amely kedvező hatással lesz a kárpátaljai magyarok kapcsolattartási és turisztikai lehetőségeire. „Olyan könnyítés ez, melynek révén az anyaországon túl egész Európát megismerhetik a fiatalok. A vízumszerzési folyamat megszűnése egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbba teszi a külföldre utazást, viszont nem jogosít fel munkavállalásra és a kint tartózkodás idejét is be kell majd tartani” - mondta a néppárti képviselő.

Az eddigi 48 óra tapasztalata alapján a határon átkelők kb. 3-4% az olyan utazó, akik a biometrikus útlevéllel vízum nélkül keltek át.

EPP-HungarianPress