Egyre kevesebb magyar dohányzik

A fiatalok és a felnőttek körében egyaránt csökkent a dohányzás az elmúlt években. A legfrissebb európai egészségügyi adatok szerint Magyarországon a vizsgált 15 év feletti népesség körében jóval kevesebb cigarettát vásárolnak az európai átlagnál.

Az európai lakossági egészségfelmérések (ELEF) adatai szerint míg 2009-ben a felnőtt lakosság 31 százaléka dohányzott, addig 2014-ben 27,5 százaléka, azaz csökkent a dohányzók aránya.

A fiatalokra vonatkozóan a Dohányzás Fókuszpont által koordinált 2012-es, 2013-as és 2016-os nemzetközi ifjúsági dohányzásfelmérés magyarországi eredményeinek összehasonlítása alapján 2012 és 2016 között csökkent az alkalmi dohányzók száma (9 százalékkal) és a naponta dohányzók aránya (8 százalékról 6 százalékra) is.

A legfrissebb európai egészségügyi fogyasztói index adatai szerint Magyarországon a vizsgált, 15 év feletti népesség körében jóval kevesebb cigarettát vásárolnak az európai átlagnál.

Radikális változás

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára hangsúlyozta, a kormány az elmúlt években számtalan intézkedést tett a dohányzás visszaszorításáért.

A politikus szerint Európán belül sem sok ország dicsekedhet hasonló eredményekkel, ami nem véletlen. Ezek az eredmények azért születtek, mert nagyon radikális változás történt a vonatkozó szabályozásban, a kormány minden lehetséges törvényes eszközzel fellépett a dohányzás ellen. Nagyon szűkült a dohánytermékekhez való hozzáférés és azoknak a közös tereknek a száma is, ahol rá lehet gyújtani. Ezért is csökkent az európai lakosság egészségi állapotát felmérő vizsgálat szerint is érezhető mértékben a dohányfogyasztás – tette hozzá.

Jelenleg 61 olyan egészségfejlesztési iroda van az országban, amely bekapcsolódott a dohányzásellenes programba. Ezek több mint 1200 embernek szerveztek leszokást segítő programokat az elmúlt évek során. Demjén Tibor, a Dohányzás Fókuszpont vezetője szerint még több helyen kell iskolai és óvodai dohányzásmegelőzési programokat tartani, mert bár a leszokás is nagyon fontos, elsősorban a prevenció, a rászokás megelőzése vezethet eredményre.

Az e-cigaretta nem megoldás

Demjén Tibor arra is felhívta a figyelmet, hogy a közelmúltban sajnos a nikotinbevitel új módja terjedt el, az e-cigaretta. Ezt a fiatalok egy része már úgy használja, hogy előtte a hagyományos dohányalapú termékeket soha nem próbálta. A szakember hozzátette, az elektromos cigaretták is, igaz, nem annyira, mint a hagyományos cigaretták, de károsak az egészségre.

A fiatalok mindenesetre ma már nehezebben juthatnak dohánytermékekhez, mint korábban. 2013.július 1-jétől ugyanis a több mint 40 ezer árusítóhellyel szemben ma már csak körülbelül 7 ezer ellenőrzött helyen lehet dohányterméket vásárolni. Ezzel Magyarország a világon egyedülálló példává lépett elő.