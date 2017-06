Vannak számlái a Jobbiknak, de nem mutatja meg

A Jobbik szerint számlákkal tudják bizonyítani, hogy fizettek a plakáthelyekért. De azt, hogy mennyit fizettek, ezúttal sem árulták el. És arról sem egységes a párt álláspontja, hogy hány helyen hirdettek.

A Jobbik szerint léteznek azok a számlák, amelyek bizonyítják, hogy igenis fizettek a plakáthelyekért – ezt mondta a párt frakcióvezetője azzal kapcsolatban, hogy sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyetlen, az üzletet bizonyító dokumentumot sem talált.

Volner Jánost az újságírók arról azonban ezúttal is hiába kérdezték, hogy ezek a számlák mit tartalmaznak, vagyis hogy a párt mennyit fizetett a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Publimontnak és a Mahir Cityposternek a reklámhelyekért. A politikus most úgy fogalmazott, szerinte a válaszadásnak még nem jött el az ideje.



„A végén, amikor lezárul a plakátkampány, az összes költésünkkel el fogunk számolni” – fogalmazott a frakcióvezető.

Nem tudni, mennyibe került

Először a Magyar Idők írta meg, hogy a Mahir Cityposter és a Publimont ellen a Nemzeti Adó-és Vámhivatal nyomoz, mert a gyanú szerint a két cég jóval kevesebb plakáthelyet vallott be, mint amennyit a Jobbik kampányához a párt rendelkezésére bocsátottak. A NAV szerdán a lapnak azt is megerősítette: hogy a nagyvállalkozóhoz köthető cégeknél házkutatást tartottak költségvetési csalás gyanúja miatt.

A Mahir Cityposter közleményben azt írta: szerintük a Jobbik kampányával kapcsolatban a hatóság azért nem tudott semmilyen dokumentumot elvinni, mert bár a párt hirdetései már áprilisban megjelentek, számlák csak a teljesítés után hónapokkal keletkeztek. A Magyar Idők megkeresésére a NAV azt is közölte: a cég közleményében súlyos szakmai tévedések szerepelnek. Ráadásul a Simicska Lajos közeli társaság bármilyen valótlanságot állíthat, hiszen a hivatal az adótitok és a személyes adatok védelme miatt nem tárhatja fel a valódi tényállást.

A Jobbikos politikusok a kezdetektől fogva kitérő válaszokat adtak arról, hogy mennyibe került a pártnak a kampány.

Nincs egység a számokat illetően

És arról sem volt egységes az álláspont, hogy hány helyen hirdettek: Jakab Péter, a párt plakátkampányért felelős szóvivője például többször is kétezer hirdetőhelyről beszélt. Szabó Gábor pártigazgató viszont már 2468, Mirkóczki Ádám szóvivő pedig összesen 2340 plakáthelyet említett.

Közben több hírportál is arról ír, hogy a Jobbik legutóbbi közleményével saját magát buktatta le: az óriásplakátok mellett ugyanis ezúttal a reklámoszlopokra és a például BKV megállókba is kihelyezhető city light hirdetéseket is bevallották. Ezekről korábban egyetlen szót sem szóltak, a közleményük szerint viszont havonta legalább 1000 ilyen hirdetőhelyet használtak fel. Ez azt jelenti, hogy a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó cégek az eddig közölt havi kétezer helyett minden hónapban nagyjából háromezer helyen biztosíthattak a Jobbiknak hirdetési felületet.