Trump és neje meglátogatta a lövöldözés áldozatait

2017. június 15. 08:45

Donald Trump elnök és a first lady, Melania Trump szerdán este meglátogatta a kórházban az alexandriai lövöldözés sebesült áldozatait, akik közül ketten válságos állapotban vannak.

Az elnöki pár kíséretében volt Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője és Ronny Jackson, Trump személyi orvosa is. Donald és Melania Trump óriási csokor virágokat vitt a sebesülteknek.



A szerda reggel a Washington melletti Alexandria sportpályáján baseball-edzést tartó republikánus politikusokra több sorozatlövést adott le egy 66 éves férfi, és súlyosan megsebesítette Steve Scalise republikánus képviselőt, továbbá a kongresszus két munkatársát, két rendőr is megsérült. A merénylőt, James Hodgkinsont a rendőrök lelőtték, később, az őrizetben belehalt sérüléseibe.



A lövöldözés áldozatairól szerda délelőtt az orvosok még azt mondták, hogy állapotuk stabil, sebesüléseik nem életveszélyesek. Steve Scalise képviselőt megműtötték, de utána az állapota válságosra fordult. A szerda esti orvosi jelentés szerint a csipőjét ért lövés több szervet is roncsolt és komoly belső vérzést okozott. A politikuson csütörtökön várhatóan újabb műtétet hajtanak végre.



Válságosra fordult az egyik meglőtt rendőr állapota is.



Az elnök és a first lady valamennyi sebesültet meglátogatta, beszélt az orvosokkal és az áldozatok jelenlévő hozzátartozóival is.



A kórházi látogatás után Donald Trump Twitter-bejegyzésében azt írta: "Steve Scalise képviselő, aki egyike az igazán nagyszerű embereknek, rossz állapotban van, de igazi küzdő szellem. Imádkozzunk Steve-ért!".



Az amerikai rádiókban és televíziókban szüntelenül újabb részletek kerülnek nyilvánosságra a történtekről. Kiderült, hogy az elkövető az Illinois államban lévő Belleville városkában élt, de már napokkal korábban Washingtonba és Alexandriába érkezett. Közösségi oldalán Donald Trumpot és a Republikánus Párt politikusait és híveit gyalázó bejegyzéseket tett közzé, "Trump és társai" megsemmisítésével fenyegetőzött. Két kézifegyverrel érkezett a helyszínre, és mielőtt lőni kezdett, még megtudakolta, hogy valóban republikánus és nem demokrata párti politikusok edzése folyik-e.



Mike Brown, Alexandria rendőrfőnöke újságíróknak így fogalmazott: "Nemcsak kaotikus, hanem harci helyzet alakult ki".



A tragédia megrázta az amerikai politikusokat, akik pártállástól függetlenül megdöbbenésüknek adtak hangot és a nemzet egységének fontosságáról beszéltek. Donald Trump a Fehér Házból tett nyilatkozatot, s szintén egységre szólította az amerikaiakat.

MTI