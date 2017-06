Módosították az elnöki rendelet kezdeti dátumát

2017. június 15. 08:53

Az amerikai kormány szerdán módosította az Egyesült Államokba történő beutazások átmeneti korlátozásáról szóló elnöki rendelet érvényességének kezdeti dátumát.

Az elnöki rendeletnek március 15-én kellett volna életbe lépnie 90 napos időtartamra, s ez szerdán járt le. A kormány azonban - elkerülendő a rendelet érvényességének lejárta miatti jogi vitákat és ezzel biztosítva a fellebbezés lehetőségét a szövetségi legfelsőbb bíróságnál -, szerdán este módosította a rendelet életbe léptetésének dátumát.



Donald Trump elnök rendelete nem lépett életbe, mert két szövetségi bíró is felfüggesztette alkotmányossági aggályokra hivatkozva. Mindkét esetben a szövetségi fellebbviteli bíróság is jóváhagyta az alsóbb fokú bíróságok ítéletét. A második fellebbviteli döntés a héten hétfőn született meg. A kormányzat azonnal jelezte: az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét betöltő legfelsőbb bíróság elé viszi az ügyet. Ezt azonban nem tehette volna meg, ha a rendelet hatálya szerdán lejárt volna.



Donald Trump már a tavalyi elnökválasztási kampányban is a beutazások szigorítását ígérte, s elnöki beiktatása után nem sokkal nyilvánosságra hozta rendeletét, amelynek értelmében átmeneti időre - addig, amíg kidolgozzák a határellenőrzés új és szigorúbb módszereit - felfüggeszteni szándékozott nyolc, muszlim többségű országból a beutazást, valamint 180 napra felfüggesztette volna a bevándorlási kérelmek elbírálását.



A rendeletet szorgalmazók a terrorizmustól féltették az országot, ellenzői szerint viszont diszkriminálta a muszlim vallásúakat. A rendeletet felháborodás fogadta, az elnök visszavonta, és módosított formában új rendeletet adott ki. Ezt támadták meg, majd két szövetségi bíróság - Hawaiion és Marylandben - felfüggesztette az életbe léptetését.



A Fehér Ház szerdán este közleményt adott ki a rendelet hatályának módosításáról.

MTI