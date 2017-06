A terrorfenyegetettség a legnagyobb veszély Ausztriában

2017. június 15. 10:48

Az iszlám szélsőségesség és a terrorfenyegetettség továbbra is a legnagyobb veszély Ausztria belső biztonságára - idézte az osztrák alkotmányvédelmi és terrorelhárítási hivatal (BVT) vezetőjét, Peter Gridlinget a Kurier című lap online kiadása csütörtökön.

A hivatal által szerdán bemutatott, 2016-ra vonatkozó jelentés szerint 296 Ausztriában élő ember tervezi vagy tervezte, hogy elutazik háború sújtotta vidékre harcolni. Közülük 110-en még külföldön vannak, 90-en már visszatértek Ausztriába, 51 ember kiutazását megakadályozták és a kiutazók közül 45-en életüket vesztették a háborúban.



Gridling tájékoztatása szerint ezek kapcsolattartóit, családtagjait, barátait is megfigyelik, vagyis mindazokat, akik a gyanúsítottal együtt szintén szélsőségessé válhattak. Így csaknem húsz hivatali munkatárs szükséges ahhoz, hogy egy embert és körét "hiánytalanul" megfigyeljék - közölte a Kurier.



A lap a német alkotmányvédelmi hivatal egyik munkatársra hivatkozva azt írja, hogy a megfelelő személyt elfogása "egyszerű szerencsejáték", még az is előfordulhat, hogy egy tettestárs pár napon belül fő gyanúsítottá válik.



A BVT jelentése szerint tavaly 13, míg egy évvel korábban 112 Ausztriában élő személy lett szélsőséges szervezet tagja, azonban kevesebb szélsőséges utazott ki Ausztriából tavaly, mint az azt megelőző évben. Ennek okaként a határozottabb megelőző intézkedéseket és a gyanúsítottak büntetőjogi felelősségre vonásának szigorítását említették.



Megnövekedett a szélsőjobboldali cselekmények száma, a tavalyi évhez képest 13 százalékkal több, 1300 ilyet követtek el.



Gridling tájékoztatása szerint a szélsőjobboldaliság már nem a társadalom perifériáján, hanem középső rétegeiben is elterjedt. Indoklása szerint elsősorban a menekülthullám miatt követtek el szélsőjobboldali indíttatású és idegengyűlöletből fakadó cselekményeket.



A szélsőbaloldali esetek száma 2016-ban 380 volt, vagyis megduplázódott az előző évhez képest. A hivatal szerint ennek oka a tavalyi osztrák államfőválasztási kampány, valamint az elsősorban a közösségi médiában tapasztalható "uszítás". A jelentés szerint a testi sértéssel járó bűnesetek száma csak minimálisan növekedett.



A hivatal a tervezett megelőző intézkedések között említette a belügyminiszter által szorgalmazott lépéseket, vagyis hogy elérhetővé tennék az autópályákon, a pályaudvarokon és a repülőtereken használt kamerák által rögzített videofelvételeket, továbbá lehetővé tennék az országhatárokon áthaladó járművek rendszámának és adatainak regisztrációját és azok későbbi felhasználását is.

MTI