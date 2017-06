A bukaresti lapok elhúzódó válságra számítanak

2017. június 15. 12:32

A csütörtöki román lapok elhúzódó kormányválságra számítanak azt követően, hogy a koalíció pártjai megvonták a bizalmat Sorin Grindeanu miniszterelnök kabinetjétől, és a kormányfő nem hajlandó lemondani.

A román kormány fő erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD) és a vele együtt kormányzó liberális ALDE megvonta szerdán a politikai támogatását a Grindeanu-kormánytól, miután Liviu Dragnea PSD-elnök elégedetlen volt a kormány első hat hónapi teljesítményével. Grindeanu kormánya januárban lépett hivatalba.



Az Adevarul című liberális újság blogrovatának egyik kommentátora arra számít, hogy a válság mélyülni fog a következő napokban, a következmények pedig beláthatatlanok. Az elemző szerint a kormányfő teljesíthetetlen feltételeket szabott lemondásához. Grindeanu egyebek mellett kijelentette: csak akkor távozik önként posztjáról, ha biztos lesz abban, hogy Klaus Iohannis államelnök ugyancsak a PSD-ből kér fel valakit kormányalakításra.



Az Adevarul kommentátora szerint ezt a feltételt Iohannis nem teljesítheti, hiszen csak akkor ígérhet valamit, ha előbb megürül a miniszterelnöki tisztség, majd tárgyalásokat folytat a pártokkal, az elnöknek ugyanis tudnia kell. mielőtt megnevez egy újabb miniszterelnök-jelöltet, hogy az képes-e parlamenti többséget szerezni. Az elemző szerint az is hozzájárulhat a válság elhúzódásához, hogy Iohannis jövő héten külföldön lesz hivatali elfoglaltsága miatt.



Az ellenzék szócsövének számító Hotnews.ro hírportál elemzője szerint a miniszterelnök "kihasználhatja" Iohannis távollétét, ez idő alatt ugyanis időt nyerhet új tárcavezetőket keresni a lemondott miniszterek helyére. Ebben segítségére lehet Victor Ponta volt szociáldemokrata miniszterelnök, aki szerdán védelmébe vette Grindeanut és kormányát, hibának nevezve a PSD-nek a politikai támogatás megvonásáról szóló döntését.



A kommentátor megjegyezte, a szociáldemokraták pártelnöke, Dragnea csak úgy tudja távozásra kényszeríteni Grindeanut, hogy bizalmatlansági indítványt terjeszt be a parlamentben. Az elemző szerint amennyiben Grindeanunak sikerül új kabinetet kialakítania, nem biztos, hogy a PSD és az ALDE kiáll majd Dragnea mellett és megszavazza a bizalmatlansági indítványt.



A Romania libera című napilap elemzője szerint a miniszterelnöki ambíciókat dédelgető, de korrupciós ügyei miatt jogi okokból a kormányfői széket elfoglalni nem tudó Dragnea azért kezdeményezte a Grindeanu-kormány leváltását, mert minden áron bizonyítani akarja, hogy továbbra is "ő a főnök".



Az elemző szerint Dragneát zavarja, hogy Grindeanu népszerűségi indexe egy legutóbbi felmérés szerint magasabb az övénél, illetve az is dühíti, hogy Grindeanu, valamint Tudorel Toader igazságügyi miniszter nem hajlandók leváltani a legfőbb ügyészt és a korrupcióellenes főügyészt. Emellett a büntetőtörvénykönyvet sem akarják úgy módosítani, hogy Dragnea megszabaduljon a jelenleg ellene zajló büntetőjogi eljárástól, amelyben hivatali visszaéléssel gyanúsítják - olvasható a Romania liberaban.

MTI