A szombathelyi szocialisták kiállnak Czeglédy mellett

2017. június 15. 12:36

A szombathelyi közgyűlés MSZP-DK-Együtt-Éljen Szombathely! alkotta frakciója kiáll Czeglédy Csaba frakcióvezető mellett, bízik az ártatlanságában és alaptalannak tartja meggyanúsítását - jelentette ki Ipkovich György, Szombathely volt szocialista polgármestere, a frakció tagja csütörtökön a városi közgyűlés ülésén, napirend előtti felszólalásában.

Közölte: abban az ügyben, amely miatt a frakcióvezetőt kedden különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalás gyanújával őrizetbe vették, már három éve folyik közigazgatási eljárás, de eddig egyetlen elmarasztaló határozat sem született, a mostani hirtelen őrizetbe vételt éppen ezért koncepciózusnak tartják.



Hozzátette, a párton belüli etikai eljárást természetesen megindítják, erre első fokon a helyi szervezet jogosult.



Ipkovich György a közgyűlés ülésén úgy fogalmazott: megindult a választási kampány, amelynek szerinte "ez lehet az egyik Nokia-dobozos ügye".



A szocialista képviselő úgy fogalmazott: azzal, hogy Czeglédy Csabát - aki az MSZP szombathelyi elnöke és egyben helyi kampányfőnöke is - "kivették" a közgyűlési frakcióból, politikai ellenfelét, a fideszes Hende Csabát igyekeztek kedvezőbb helyzetbe hozni.



Ipkovich György, aki ügyvédként is praktizál, személyes tapasztalatára hivatkozva elmondta: a költségvetési csalásos büntetőügyek akár 6-7 évig is eltartanak, a végén, ha esetleg felmentéssel vagy megszüntetéssel zárulnak, már senki sem emlékszik pontosan arra, hogy milyen körülmények között indultak.



A képviselő szólt arról is, hogy Czeglédy Csaba a város jelenleg zajló legnagyobb beruházását lebonyolító, a Haladás-stadiont építtető önkormányzati cég felügyelőbizottságának elnöke, így ebben a minőségében is problémás a hirtelen őrizetbe vétele, hiszen olyan információk birtokában van, amelyek szerint a lebonyolítás körül anomáliák tapasztalhatók. Példaként említette a beszerelt gépek és berendezések a tervezettnél gyengébb minőségét, illetve azt is, hogy információjuk szerint a cég ügyvezetője úgy adott 50 nap haladékot az építőknek, hogy ezzel állítólag lemondott 1,5 milliárd forint értékű kötbérről.



Hende Csaba (Fidesz), Szombathely országgyűlési képviselője, aki meghívott vendégként vett részt a közgyűlés ülésén, személyes megszólíttatása miatt kért szót. Visszautasította a feltételezést, hogy a Czeglédy Csaba ügyében eljáró hatóságok bármiféle koncepciót, politikai megrendelést követnének.



Emlékeztetett arra, hogy a szocialisták eddig három alkalommal veszítették el a választást, miközben Czeglédy Csaba volt a kampányfőnök, ezért megfogalmazása szerint neki továbbra sincs félnivalója, bízik a szombathelyi választókban.



Hende Csaba a sportkomplexum építésével kapcsolatban úgy fogalmazott: ha Ipkovich Györgynek vagy bárki másnak tudomása van arról, hogy törvényt vagy jogszabályt sértettek, haladéktalanul tegyen feljelentést.



Hozzátette: ez egyébként Ipkovich György számára képviselőként olyan kötelezettség, amelynek elmulasztása vagy az információ visszatartása esetén büntetőjogilag felelősségre vonható.



Nemény András (MSZP-DK-Együtt- Éljen Szombathely!) kijelentette: óriási különbséget tapasztalnak azon esetek között, ha az eljáró hatóságok ellenzéki és ha kormánypárti politikusokkal szemben intézkednek, példaként Mengyi Roland és Farkas Flórián ügyét hozta fel.



Hozzátette, Czeglédy Csaba ugyan őrizetben van, de egyáltalán nem nevezhető védtelennek, ő bízik abban, hogy politikustársa meg fogja magát védeni.



Balassa Péter (Jobbik) az ülésen úgy fogalmazott: jó lenne, ha Czeglédy Csaba után Rogán Antal és Habony Árpád is a "helyükre kerülnének".

MTI