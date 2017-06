Több mint duplájára nőtt a termőföld-forgalom tavaly

2017. június 15. 13:12

A Földet a gazdáknak program hatására több mint duplájára nőtt a termőföld-forgalom tavaly az OTP termőföld értéktérkép elemzése szerint, az adásvételekben érintett teljes földterület mérete alapján 246 százalékos volt a növekmény 2016-ban, 165,5 ezer hektár termőföld cserélt gazdát.

Az OTP Bank csütörtöki, MTI-nek küldött közleménye szerint az árak ismét kétszámjegyű növekedést értek el, a 2015-ös hektáronkénti 1,024 millió forintról tavaly 10,9 százalékkal, hektáronként 1,135 millió forintra nőtt az eladott termőföldek átlagos hektárára. Komárom-Esztergom megye 6 százalékos visszaesésén kívül minden megyében áremelkedés volt. Négy megyében (Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, Tolna és Vas) 15 százalék felett nőttek az árak, míg a legkisebb arányú, 0,6 százalékos Zala megyében volt a drágulás.



Kivételes hatásként érte 2016-ban a földpiacot a Földet a gazdáknak program 2015 őszi meghirdetése - mondta Szabó István, az OTP Agrár termékfejlesztési és értékesítési vezetője a közleményben. Ennek keretében összesen 253 ezer hektár termőföld vált elérhetővé, amiből közel kétszázezer hektár talált gazdára. A 30 ezer ügylet eredményeként 270 milliárd forint folyt be az államkasszába, és az üzletkötések új árszintet is szabtak a piacnak. A program hatása - az ügyletek részben idei lezárása miatt - kisebb mértékben a 2017-es forgalmi adatokon is érezhető lesz - tette hozzá a szakember.

MTI