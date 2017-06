Vona: a Jobbik a kormányváltó erő

2017. június 15. 14:07

A Jobbik elnöke szerint pártja az az erő ma Magyarországon, amelyik nemcsak hogy leváltani képes a kormányt, de képes jól kormányozni is.

Vona Gábor gyöngyösi sajtótájékoztatóján csütörtökön azt mondta, a Jobbik hétvégi kongresszusán elfogadott nyilatkozat "a leendő Jobbik-kormány" politikai irányvonalát rögzíti, amely reményeik szerint 2018-tól meghatározza Magyarország jövőjét. Azt mondta, az elvi nyilatkozat a párt alapító okiratával egyező súlyú dokumentum, ami egy több éve tartó folyamat, a néppártosodás ünnepélyes lezárásaként is értelmezhető.



A Jobbik nemzeti néppárttá vált, és ezt nyilvánossá is tette a kongresszusán - hangoztatta a pártelnök, az előttük álló feladatok meghatározó elemeként jelölve meg, hogy a "lezüllött" politikai kultúrát felszámolják, a politika tisztességét helyre állítsák.



Vona Gábor szerint a nép pártja jelmondatuk nem egyszerű utalás és nem is szójáték, hanem nagyon komoly tartalmi üzenet is, aminek három meghatározó elemét lehet kiemelni.



Kijelentette: elvi nyilatkozatuk azt mondja ki, hogy magyar szívvel, józan ésszel és tiszta kézzel kívánnak működni, biztonságos, élhető, igazságos és szabad Magyarországot szeretnének. Leendő kormányzásuk fokmérőjeként hivatkozott arra, hogy mindenki a szülőföldjén boldogulhasson.



Ez mindenkinek szól: szírnek, magyarnak, de legfontosabb nekünk a magyar - jelentette ki, hozzáfűzve: a sikeres kormányzás mértékegysége, hogy aki bármilyen kényszerből elhagyta az országot, visszatérhessen, illetve az emberek egyáltalán ne törekedjenek elmenni innen.



Az MTI kérdésére Vona Gábor úgy fogalmazott: a közvélemény-kutatások alapján a Fidesz vezet és a Jobbik a második, ami azért fontos, mert az időközi választások tapasztalata szerint a kormányt váltani akarók túlléptek a pártérdekeken. Nem pártok összefogására van szükség, hanem a kormányváltást akaró szavazókéra - hangoztatta.



A párt plakátkampányának költségeit firtató kérdésre Vona Gábor a Jobbik pártigazgatójához irányította a sajtót.

MTI