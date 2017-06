Fidesz: Gy. Németh csak magát és Gyurcsányt mosdatja

2017. június 15. 14:24

A Fidesz szerint a DK-s Gy. Németh Erzsébet csak magát és Gyurcsány Ferencet mosdatja.

A kormánypárt ezt arra reagálva közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy az ellenzéki politikus tiltakozásának adott hangot amiatt, hogy megszüntették a Budapest Szíve programmal kapcsolatban indult eljárást.



A Fidesz kiemelte: ahogy azt az ügyészség is közölte, a Budapest Szíve programban semmilyen szabálytalanságot nem állapítottak meg, Magyarországnak pedig nincs visszafizetési kötelezettsége.



Ezzel szemben Gy. Németh Erzsébet a szocialisták korábbi fővárosi frakcióvezető-helyetteseként maga is érintett minden idők legnagyobb korrupciós botrányában, a 4-es metróéban, amelyben a beruházás harmadát ellopták és a törvénytelenségek miatt Magyarországnak 59 milliárd forintot kell visszafizetnie Brüsszelnek - írták, szóvá téve azt is, hogy a DK fővárosi képviselője más baloldali politikusokkal együtt megtagadta az együttműködést a botrányt vizsgáló parlamenti bizottsággal.



A DK politikusa Gyurcsány Ferencet is mentegeti - értékelt a Fidesz, utalva arra, hogy "a Gyurcsány család korrupciós ügyében" Magyarországnak újabb 18 milliárd forintot kell visszafizetni az Európai Bizottságnak.

MTI