Százezrek bukhatják a telefonszámukat

Még legalább másfél millió feltöltőkártyás előfizető nem egyeztette az adatait, ami azt jelenti, hogy a a teljes körű, határidőn belüli regisztrációhoz a következő két hétben napi százezer ilyen ügyet kellene elintézni.Az NMHH szerint ez nem fog menni, de lehet, hogy nincs is rá igény az ügyfelek részéről. A Vodafone szerint azonban nagyon sokan rosszul járhatnak, ha a döntéshozók nem hosszabbítják meg az adategyeztetéshez szabott június végi határidőt.

A július 1-jén hatályba lépő, mindenkire vonatkozó új szabályozás részeként minden feltöltős SIM-kártya tulajdonosának egyeztetni kell személyes adatait a szolgáltatónál, legkésőbb június 30-áig. Aki nem lép, annak július 1-jén megszűnik a telefonszáma, és a visszaállítására már nem lesz mód.

Pórul járhatnak a rendes ügyfelek is

Suba János, a Vodafone kommunikációs igazgatója azt mondta, sikeresen túl vannak több százezer adategyeztetésen, de ezzel még a felét sem érték el a szükséges számnak. Elsősorban a digitálisan képzetlen, sok esetben idős, vidéki előfizetőkkel van probléma, mert nem tudnak az előírásról, vagy egyedül nem képesek online elvégezni a feladatot.

A mobilszolgáltató cég munkatársa hangsúlyozta, nagyon félnek attól, hogy ezek a hátrányos helyzetű emberek a határidő előtti utolsó napokban majd egyszerre, tömegesen jelennek meg a velük szerződött cégek üzleteiben, ahol így hatalmas sorok alakulhatnak ki. A másik valószínű forgatókönyv, hogy sokan nem végzik el időre az egyeztetéseket, így ki kell kapcsolni őket a hálózatokból – amivel még inkább hátrányos helyzetbe kerülnek.

Suba János hangsúlyozta, Magyarországon több millió töltőkártyás előfizető van, és ezek jelentős része még nem lépett. Az lényegtelen, hogy a hajléktalanok vagy bűnözői körök kezén lévő, illetve a már nem használt kártyáknak mi a sorsa, mert ezek aránya néhány százalék vagy ezrelék. A Vodafone elsősorban a „rendes” ügyfelei miatt aggódik, akik közül még mindig több százezren nem végezték el a feladatot.

A cég ezért azt szeretné, ha a június 30-ai, nagyon merev határidőt fél évvel kitolnák a hatóságok, hogy az említett hátrányos helyzetű emberektől, akik országosan – a többi szolgáltató ügyfelét is tekintetbe véve – több millióan vannak, ne kelljen elvenni a vonalat. Ráadásul közülük százezrek még csak nem is értesültek arról, hogy egyeztetniük kell az adataikat, miközben az ügyintésre már csak két maradt – tette hozzá Suba János.

Az is megoldás lehet a mostani helyzetre, hogy azt se kelljen kikapcsolni a hálózatból, aki túlfut a határidőn. Ők önhibájukon kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy nem tudják elvégezni az egyeztetést – véli a Vodafone munkatársa.

Nem annyira könnyű

Az adatok megadásához föl kell menni a szolgáltató honlapjára, beírni a telefonszámot, majd a visszaigazoló sms után megadni a kért információkat, mint név, lakóhely, születési hely, dátum, anyja neve, személyigazolvány vagy jogosítvány száma.

Suba János szerint ez nem annyira könnyű, mint elsőre talán látszik. A Belügyminisztérium által rendelkezésre bocsátott felület ugyanis rendkívül korszerűtlen, nagyon sokszor hibázik, lefagy, ezért gyakran előfordul, hogy az ügyfeleknek hosszú ideig, akár fél óráig is várni kell a szolgáltató üzletében, míg az oldal megfelelő választ ad – hangsúlyozta.

Nem fog tudni mindenki regisztrálni

Karl Károly, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) főosztályvezetője elmondta, még legalább másfél millió feltöltőkártyás előfizető nem egyeztette az adatait, ami azt jelenti, hogy a a teljes körű, határidőn belüli regisztrációhoz a következő két hétben napi százezer ilyen ügyet kellene elintézni.

A hatóság munkatársa szerint ez nem kivitelezhető, a még hátralévő összes kártya június 30-ig nem regisztrálható, ám valószínű, erre nincs is igény. Hasonló akcióra már külföldön is sor került, Belgiumban például a 3,4 millió kártya 90 százalékát regisztrálták határidőig, vagyis 400 ezret kellett kivonni a forgalomból – tette hozzá az NMHH hírközlés-felügyeleti főosztályának vezetője.

A médiahatóság nem tolhatja ki a határidőt

Karl Károly arra is felhívta a figyelmet, hogy a regisztrációra január óta lett volna idő. A hatóság ráadásul tavasszal reklámkampányt is indított az információ eljuttatására, a szolgáltatóknak pedig sms-ben, vagy ha ez sikertelennek bizonyult, akkor más csatornákon – e-mailen, postán – is értesíteniük kellett az előfizetőket.

Karl Károly közölte, az NMHH-nak nincs lehetősége a határidő kitolására, az országgyűlési hatáskör.

Nemzetbiztonsági oka van

Az adategyeztetésre azért van szükség, mert az idén január elsején módosultak az elektronikus hírközlésről szóló törvénynek az előrefizetős SIM-kártyás mobiltelefon szerződésekre vonatkozó szabályai, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) ezeket részletező rendelete pedig január 12-én lépett hatályba.

A jogszabály szerint a szolgáltatók kötelesek ellenőrizni egyfelől az új előfizetők személyazonosságát, valamint a már meglévő feltöltőkártyás ügyfelek adatait is egyeztetniük kell a központi nyilvántartásban lévőkkel.

A nemzetbiztonsági, bűnmegelőzési és bűnüldözési céllal hozott adategyeztetési rendelkezések előzménye, hogy egy hajléktalan nevére mintegy kétszázezer feltöltős SIM-kártyát vásároltak magyarországi szervezett bűnözői körök a Magyar Telekomtól. A kártyák egy része a párizsi és a brüsszeli terrorcselekményeket végrehajtó terroristasejt tagjaihoz vándorolhatott.