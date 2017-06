Trump a sajtót és a vizsgálóbizottságokat bírálja

2017. június 15. 19:04

Donald Trump amerikai elnök ismét bírálta a sajtót, mert nyilvánosságra hozta, hogy vizsgálat indulhat ellene az igazságszolgáltatás állítólagos akadályoztatásáért. Ezúttal bírálta a vizsgálatot vezető politikusokat is.

Az elnök Twitter-bejegyzésben fejezte ki elégedetlenségét, azt sugallva, hogy az igazságszolgáltatás akadályozására vonatkozó információkat a sajtó ugyan úgy kitalálta, mint azt, hogy a tavalyi választási kampány idején munkatársai összejátszottak volna orosz tisztségviselőkkel.

"Felépítették a hamis történetet az orosz összejátszásról, semmilyen bizonyítékot nem találtak, erre most előhozzák az igazságszolgáltatás akadályozásáról szóló hamis sztorit" - fogalmazott a mikroblogban Donald Trump. Egy másik bejegyzésben azokat támadta, akik a vizsgálatot folytatják. "Nagyon rossz és ellentmondásos emberek" - írta, bár nem pontosította, hogy kikre is gondol, a Robert Mueller vezette különleges bizottságra, vagy a 2016-os kampányt vizsgáló kongresszusi vizsgálatok résztvevőire. Donald Trump így fogalmazott: "Az amerikai politikatörténet legnagyobb boszorkányüldözésének vagyunk tanúi, amelyet néhány nagyon rossz és ellentmondásos ember vezet".

Szerdán este a The Washington Post az internetes oldalán tette közzé, hogy a tavalyi választási kampány orosz szálait vizsgáló, Robert Mueller vezette különleges bizottság kiterjesztette vizsgálatát arra is, vajon Donald Trump elnökként akadályozta-e az igazságszolgáltatást. A vizsgálat a lap által közölt információk szerint nem csak arra terjed ki, hogy Donald Trump megkérte-e a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) később elbocsátott igazgatóját, James Comeyt arra, hogy zárja le a volt nemzetbiztonsági főtanácsadó, Michael Flynn orosz kapcsolatainak ügyében a vizsgálatot. Eszerint vizsgálják azt is hogy az elnök milyen megbeszéléseket folytatott az Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI), a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) és a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) vezetőivel.

mti