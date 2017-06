MLSZ - Storck marad a szövetségi kapitány

2017. június 15. 20:51

Bernd Storck marad a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a magyar szövetség (MLSZ) elnökségi ülésének csütörtöki döntése nyomán.

"Az elnökség úgy döntött, ad egy második esélyt Storcknak" - jelentette ki az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban Csányi Sándor MLSZ-elnök, aki megjegyezte, a német szakember felajánlotta lemondását az andorrai vereséget követően, de ő azt kérte akkor a trénertől, ezt kifelé ne kommunikálja, ezáltal adjon szabad kezet az elnökségnek, hogy az a felajánlása nélkül dönthessen.



A sportvezető kiemelte, az 54 éves szakvezető nemcsak szövetségi kapitányi tisztségét, hanem sportigazgatói pozícióját is megtarthatja, ugyanis az utánpótlás-válogatottak közül az U17-es csapat hosszú idő után szerepelhetett Európa-bajnokságon, míg az U19-es éppen csak lemaradt róla.



"A tavalyi felnőtt Európa-bajnokságon jó mérkőzéseket játszottunk, igazoltuk, hogy nem véletlenül voltunk ott a kontinenstornán" - mondta Csányi Sándor, egyúttal emlékeztetett: Storcknak nagy szerepe volt abban, hogy a 2013 októberében elszenvedett hollandiai 8-1-es vereség után talpra állt a magyar válogatott. Azt a reményét fejezte ki, hogy most is ezt látják majd.



Közölte: mindezek ellenére nehéz döntést kellett meghoznia az elnökségnek, amely két szempont szerint mérlegelt: egyfelől a múltbéli teljesítményt vizsgálta, másfelől azt, hogy mit várhat a következő hónapokban.



Kifejtette, a rendkívül kínos andorrai vereségben sok olyan tényező is szerepet játszott, amelyről a sajtó nem írt, így például hogy tíz stabil kerettag sérült volt a múlt pénteki vb-selejtező előtt. Véleménye szerint részben ennek volt köszönhető, hogy talán túl sok fiatalt hívott be egyszerre Storck, ezáltal hiányzott a kellő fokozatosság.



"Kényszerhelyzetben volt a kapitány, még ha lehettek is válogatási hibák. A játékoskerettel kapcsolatban nem feltétlenül értettünk vele egyet minden esetben" - mondta Csányi.



Az elnök kiemelte, a szurkolókat sajnálta legjobban, ezért megérti azokat a drukkereket, akiknél az andorrai vereség láttán "elszakadt a cérna".



"Kárpótolni fogjuk őket, a következő három hazai vb-selejtezőre egységesen 1000 forintba fognak kerülni a belépőjegyek. Akinek pedig bérlete van, annak visszatérítjük a különbözetet" - jelentette be Csányi Sándor, aki abban reménykedik, hogy a szurkolók nem fordulnak el a csapattól, visszatérnek a lelátókra, mert támogatásuk nélkül nem lehet sikeres a magyar válogatott.



"Tudom, hogy ezzel nem köszörüljük ki a csorbát, de teszünk egy gesztust az irányukba" - mondta.



A jövőre vonatkozó kérdésre azt válaszolta, szeretné, ha a kapitány még intenzívebb kommunikációt folytatna a magyar csapatokkal, és még inkább figyelembe venné edzőkollégái véleményét.



Csányi Sándor arról is beszélt, hogy bár "csúnya" volt az andorrai mérkőzés, reálisan nézve már azt megelőzően sem volt sok esély kijutni a jövő évi oroszországi világbajnokságra, így nem nevezné sorsdöntőnek az összecsapást.



A következő mérkőzéseken szeretne előrelépést látni a csapatépítésben, mert a legfontosabb, hogy a magyar együttes kijusson a 2020-ban többek között Budapesten megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra.



Az elnökségi ülés 16 órakor kezdődött, Storck 17 órakor érkezett az OTP Bank székházába, és az MTI információi szerint hosszasan, másfél órán át hallgatta meg a szakembert a vezető testület, amely ezt követően Storck nélkül tanácskozott tovább a jövőről.



Storckot 2015 márciusában nevezték ki előbb sportigazgatónak, majd még abban az évben július 20-án megbízták a szövetségi kapitányi teendők ellátásával is. Irányításával a nemzeti együttes előbb kijutott a tavaly nyári Európa-bajnokságra, ahol a nyolcaddöntőben búcsúzott. Az őszi világbajnoki selejtezőmérkőzések már nem sikerültek jól, a magyarok gól nélküli döntetlent játszottak a Feröer-szigeteken, majd hazai pályán 3-2-re alulmaradtak Svájccal szemben.



De az igazi mélyrepülés ezt követően kezdődött: míg Storckkal az első 17 meccsén négy vereséget szenvedett a válogatott, addig az elmúlt négy találkozóján egyaránt kikapott, ráadásul egyetlen gólt sem szerzett. A negatív sorozat utolsó állomása a magyar futball történetének talán legkínosabb kudarca, amikor a többnyire amatőr játékosokból álló Andorra 1-0-ra nyert vb-selejtezőn. Storck további szerepvállalása ezt követően vált kérdésessé, a szövetségi kapitányi megbízatása 2018. június 30-ig szól.



A világbajnoki selejtezősorozatban hat forduló alatt mindössze hét pontot gyűjtött a magyar együttes, amely a harmadik helyről várja a folytatást.

mti