Csak színjáték, amit az MSZP és a DK csinál

2017. június 16. 12:04

Deák Dániel, a Nézőpont Intézet elemzője volt a Kossuth Rádió 180 perc című műsorának a vendége.

A szakértő elmondta: az LMP az egyetlen olyan komolyan vehető baloldali párt, amely nem kötődik a 2005 előtti időszakhoz. Most az MSZP és Botka László úgy próbálja magát tisztára mosni a 2010 előtti kormányzati kudarcok miatt, hogy az LMP-vel próbál egyezkedni. Ha pedig sikerülne neki, akkor Botka László elmondhatná, hogy ő már egy megújult, megtisztult kormánykoalíciót vezethet, amelynek van egy olyan része, amelynek nem volt köze a 2010 előtti időszakhoz.

Deák Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy az MSZP támogatottsága csökkent vagy stagnált az elmúlt években, amit a nemrég készített kutatásuk is alátámaszt. Négy évvel ezelőtt még nagyjából egymillió szimpatizánsa volt a szocialistáknak, jelenleg ez a szám 600 ezer. Ezt érzékelte Botka László is, aki nem véletlenül beszél arról, hogy a 2010 előtti múlttal szakítani kell.

Hozzátette: azt is látni kell azonban, hogy az LMP ellenáll nekik és nem hajlandóak koalícióra lépni, amit Botka László komoly kudarcként él meg. Kiszivárgott információk szerint, nagyon komoly ajánlatot tett az LMP-nek, listás helyeket, egyéni körzeteket, ugyanakkor ezt is elutasították.

A szakértő rámutatott, hogy a komoly pártszakadások, például Schiffer András kilépése ellenére, ha most lennének az országgyűlési választások, akkor nagyon szorosan, de elérné a bejutási küszöböt az LMP. Szerinte az lehetett már 2014-ben is az LMP parlamenti bejutásának a titka, hogy ellenállt a baloldali összefogásnak és önállóan indultak. Ilyenkor az is előfordulhatott, hogy egy Gyurcsány Ferencből kiábrándult szavazó az LMP-re tette le a voksát.

Momentum és LMP, kölcsönös lesz

Deák Dániel szerint a 2018-as választások előtt a Momentum és az LMP nagy valószínűséggel összefog majd, mindez azért, mert az LMP ugyan 5 százalékon áll, de biztos ami biztos alapon, ők sem kockáztatják meg a bejutást, miközben a Momentum jelenleg 2-3 százalékot hoz. A szakértő szerint egymás kölcsönösen meg fogja környékezni, az LMP pedig nem akarja átélni ugyanazt a rettegést, amit 2014-ben.

MSZP és DK, csak színjáték?

Felhívta a figyelmet arra is, hogy Botka László nagyon élesen üzengetett eddig Gyurcsány Ferencnek, ami ahelyett, hogy lemorzsolta volna a DK-t, sokkal inkább megerősítette a szavazóit a külső fenyegetettség hatására, ez pedig megerősítette a korábbi miniszterelnököt. A DK jelenleg simán bejutna egyedül is a parlamentbe, emiatt pedig sokkal nagyobb zsarolási potenciálja van az MSZP-vel szemben, mint 2014 előtt.

A szakértő elmondta: amit most látunk az egy színjáték, ugyanez volt Mesterházy Attila elnöklése idején, akkor is nagyon vitáztak Gyurcsány Ferenccel. Elemzői konszenzus van abban, hogy a választások előtt pár hónappal összeáll az MSZP és DK.

Kossuth Rádió - 180 perc