Több ezer toronyház vált gyanússá Nagy-Britanniában

2017. június 16. 21:13

Folyamatosan emelkedik a londoni toronyháztűz áldozatainak száma. Már legalább harminc halottról szólnak a hivatalos jelentések. Az illetékes rendőrparancsnok azonban reggel úgy fogalmazott, reméli, hogy a végleges szám „nem lesz háromjegyű”, vagyis hogy nem emelkedik száz fölé a halottak száma. Még vizsgálják a tűz okát, elképzelhető, hogy elektromos hiba okozta. Ami a britek szerint aggasztó, hogy nagyjából négyezer hasonló toronyház van az országban.

Már harmadik napja tartanak a mentési munkálatok a szinte porig égett 127 lakásos londoni társasháznál, a szerdán kigyulladt Grenfell-toronynál.

A londoni tűzoltóparancsnok szerint a mentőegységeknek nemcsak a lángokkal kellett megküzdeniük, hanem azzal a sokkoló látvánnyal is, amely az épület belsejében fogadta őket.

Két órán keresztül várta a segítséget – hiába

A londoni rendőrség szerint félő, hogy tovább emelkedik a tűzvészben elhunytak száma, ami akár a százat is elérheti. Hat áldozatot már sikerült azonosítani, de eddig csak egynek a nevét hozták nyilvánosságra. A 23 éves Mohammed Alhajali a szíriai háború elől menekült Nagy-Britanniába, és a londoni egyetemen tanult. A fiatal férfi a 14. emeleten lakott, két órán keresztül várta a segítséget.

Az sem biztos, hogy megtalálják a tűzvész valamennyi áldozatát, sőt, az azonosításuk is kétséges.

Mindeközben a barátok és hozzátartozók továbbra is kétségbeesetten keresik szeretteiket. Sorra gyűlnek az eltűntek fotói az üzenőfalakon. A túlélők sorra járják a kórházakat és befogadóközpontokat, abban bíznak, hogy még életben találják rokonaikat.

A nyugat-londoni Grenfell Tower toronyház kiégett épülete 2017. június 16-án, két nappal a huszonnégy emeletes lakóházban kitört tűzvész után. Fotó: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga

Szándékos gyújtogatásnak nincs nyoma

A rendőrség bűnügyi nyomozást indított a tragikus tűzvész ügyében. Korábban felröppentek olyan hírek, miszerint egy zárlatos hűtő kapott lángra, ezt azonban nem erősítették meg hivatalosan, így továbbra sem tudni, mi okozta a tüzet. 5tuart Cundy rendőrparancsnok közölte, jelenleg semmi jel nem utal szándékos gyújtogatásra.

Ezernyi toronyházat kell megvizsgálniuk

Egyre többen bírálják azt a céget, amely tavaly több mint 8 millió fontból újította fel a Grenfell-toronyházat. A találgatások szerint az épületet valószínűleg nem tűzbiztos anyaggal burkolták be. Egyes feltételezések szerint ez is közrejátszhatott abban, hogy a monstrum csaknem másfél óra alatt a lángok martaléka lett. Sokan attól félnek, hogy a többi, hetvenes években épített toronyház is hasonló sorsra juthat. Az illetékes minisztérium vezetője azonban igyekezett megnyugtatni a kedélyeket

Sajid Javid, önkormányzatokért felelős államtitkár szerint elsőként azonosítanunk kell a szóban forgó épületeket. Mint mondta, körülbelül négyezer toronyház van az országban, de ezek közül, nem mindegyiket burkolták újra. Hozzátette, szakértők bevonásával napokon belül megkezdik a vizsgálatokat.

A királynőt is mélyen megérintette

A szerdai halálos tűzeset a II. Erzsébet királynőt is mélyen megérintette. Pénteken unokája, Vilmos herceg társaságában egy befogadóközpontba látogatott, ahol a tragédia túlélőivel és az önkéntesekkel is elbeszélgetett, és az uralkodó személyesen is köszönetet mondott mentésben részt vett tűzoltóknak.

Theresa May kormányfő pedig az egyik londoni kórházban kereste fel a lábadozókat. A brit kormányfőt a héten több bírálat is érte, amiért a katasztrófa után azonnal nem találkozott a kimenekített emberekkel. Főként politikai riválisai kritizálták, akik a toronyház tragédiáját is felhasználják a választási kampányban.

hirado.hu -M1 Híradó