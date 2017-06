Női kosárlabda Eb - Vereséggel kezdtek a magyarok

2017. június 17. 08:17

A magyar női kosárlabda-válogatott 14 ponttal kapott ki az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes spanyoloktól Királyváradon (Hradec Kralove) a csehországi Európa-bajnokság pénteki nyitófordulójában.

Eredmény:

A csoport, 1. forduló:

Spanyolország-Magyarország 62-48 (18-8, 12-13, 13-10, 19-17)



Pontszerzők: Lyttle 17, Torrens 10, Cruz 8, Xargay 5, Palau 4, Dominguez 4, Nicholls 4, Romero 3, Rodriguez 3, Gil 2, Sanchez 2, illetve Vandersloot 11, Krivacsevics 11, Határ 7, Fegyverneky 7, Raksányi 4, Simon 4, Zele 4



Stefan Svitek szövetségi kapitány együttese az A csoportban rögtön a legnehezebb ellenféllel találkozott, a spanyolok ugyanis másodikok lettek az elmúlt olimpián és világbajnokságon, az előző, 2015-ös Eb-n pedig bronzérmet nyertek Budapesten. Lucas Mondelo csapata a riói játékokhoz képest tovább erősödött, mivel visszatért Sancho Lyttle, a klasszis center az előző Eb-ről és az olimpiáról is sérülés miatt hiányzott. A WNBA-s Atlanta Dream játékosa mellett ott volt a keretben a kétszer is Európa legjobbjává választott Alba Torrens, aki két Euroliga négyes döntőben is a mezőny legértékesebbje lett. Az orosz Jekatyerinburg 191 centis sztárja mellett további négy 190 centi feletti játékos állt a túloldalon.

A magyarok 1976 óta kilencszer csaptak össze a spanyol csapattal, és 6-3-ra vezettek a két gárda különmérlegében, az előző mérkőzést a 2015-ös Eb-n azonban az ellenfél nyerte Sopronban 69-46-ra. Legutóbb húsz éve, 1997-ben vonult le a magyar csapat győztesen a pályáról, azóta a spanyolok 6-0-ról szépítettek 6-3-ra.



A pénteki zárómeccsre megcsappant a nézőszám Királyváradon, a hazai vereség után sokan hazamentek, de a zászlók alapján Szolnokról és Kapuvárról is érkezett magyar szurkolók így is remek hangulatot teremtettek. A Svitek-gárda 0-8-nál talált be először Simon Zsófia jóvoltából, aztán 4-12-nél a kapitány időt kért. Öt pontra csökkent a hátrány, de a nyitónegyed végén már 18-8 állt a nagyórán, a túloldalon Torrens hét pontnál tartott.



A folytatásban Krivacsevics Tijána révén hat pontra felzárkóztak a magyarok (12-18), de az ellenfél két pontra kilenccel válaszolt. Mindkét oldalon sorra maradtak ki a helyzetek, így kevés kosár született, a nagyszünetben 30-21 volt az állás.



A félidei statisztikából kitűnt, hogy a jobban lepattanózó spanyolok kilenc kísérletből csupán egy triplát dobtak be, a második negyedet megnyerő magyarok egyetlen távoli próbálkozása nem volt sikeres. A valamelyest kiegyenlített védőmunkát jelezte, hogy a két gárda egyaránt 33-33 százalékkal célzott a mezőnyből.



Térfélcsere után "beindult" Lyttle, és hamarosan 13 pontjával a mezőny legjobbjává lépett elő, ám Fegyvernekyék továbbra sem szakadtak le tíz pontnál jobban. A 43-31-ről induló zárószakaszban Krivacsevics és Vandersloot is négy személyi hibával játszott, a spanyolok ekkor már kevesebbet rontottak, így 16 ponttal is elhúztak. A kiütéses győzelem viszont elmaradt, mivel a magyar válogatott végig elszántan és egységesen harcolt, így helytállva, tisztességes vereséggel hagyta el a parkettet.



Stefan Svitek mindenekelőtt a jó védekezést emelte ki a mérkőzés után:



"Az elején kicsit túlságosan tiszteltük az ellenfelet, de aztán felvettük a harcot, és a második félidőben már csak öt ponttal voltak jobbak a spanyolok" - mondta az MTI-nek, hozzátéve, hogy extra erős volt az ellenfél.



"Gyors, modern kosárlabdát játszott, de szerencsére kevés tiszta dobást engedélyeztünk. Ami holnap a cseheket illeti, mindkét csapaton pszichés nyomás lesz a továbbjutás miatt, de szerintem rajtuk nagyobb lesz. Mi játsszuk a játékunkat, lehetőleg a mainál precízebben."



A csapatkapitány Fegyverneky Zsófia a kiváló csapategységről beszélt:



"Ez a csapat nagyon jól együtt van, már a selejtezőben is remekül védekeztünk, és örülök, hogy ez a mai meccsen is így volt. Ezen az úton kell továbbmenni, és holnap kellene még néhány extra kosár is, ami ma nem ment be."



A magyarok szombaton 18 órakor találkoznak a házigazda csehekkel, akik első meccsükön 59-47-re kikaptak az ukránoktól, így - mivel a spanyoloktól szinte biztosan kikapnak hétfőn - számukra "élet-halál" kérdése a magyarok elleni találkozó. A kvartett győztese közvetlenül a negyeddöntőbe jut, a második és harmadik helyezettek nyolcaddöntőt játszanak, az utolsó pedig befejezi szereplését.



Korábban:

Ukrajna-Csehország 59-47

MTI